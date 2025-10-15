Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 396, przeciw 17, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W środę przed południem Sejm rozpatrzył sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z prac nad rządową ustawą o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Podczas drugiego czytania posłowie zgłosili poprawki do projektu, a także wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez ponownego kierowania ustawy do prac w komisji, który w popołudniowym bloku głosowań Sejm przyjął.

Posłowie odrzucili zgłoszone wcześniej poprawki PiS, które chciało m.in. wykreślenia zapisu mówiącego o tym, że zakładowego układu zbiorowego pracy nie zawiera się dla członków korpusu służby cywilnej oraz ustalenia, aby u pracodawcy zatrudniającego przynajmniej 50 pracowników, gdzie działa co najmniej jedna organizacja związkowa, można było raz na dwa lata przeprowadzić rokowania w celu zawarcia układu zbiorowego. Odrzucona została również poprawka koła Razem dotycząca częstości oceny aktualności postanowień układu zbiorowego.

Posłowie przyjęli natomiast poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowujące. Przyjęte zostały również poprawki złożone przez koło Razem, według których uprawnionymi do rokowań nad zawarciem zakładowego układu zbiorowego pracy są – oprócz pracodawcy oraz zakładowych organizacji związkowych – także międzyzakładowe organizacje związkowe. Zaakceptowana przez posłów została również poprawka Lewicy doprecyzowująca proces rozpoznawania spraw sądowych w sprawie zgodności układu zbiorowego pracy.

Czym są układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe?

Układy zbiorowe pracy to rodzaj porozumień społecznych. Zawierane są w rokowaniach pracodawcy z pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe. Można w nich ustalić np. warunki pracy odmiennie niż w przepisach Kodeksu pracy. Dotyczyć to może m.in. godzenia życia zawodowego z prywatnym, wdrażania nowych technologii, promowania równości płci, przeciwdziałania mobbingowi czy ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpowiednich wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają ułatwić zawieranie i rejestrowanie układów zbiorowych pracy, a tym samym ich promowanie i rozwój.

Zgodnie z ustawą partnerzy społeczni będą mogli wspólnie decydować, w jakim zakresie układ zbiorowy pracy może inaczej regulować warunki pracy niż przepisy ustawowe. Utrzymana zostanie tzw. zasada korzystności. Polega ona na tym, że ustalenia nie mogą być gorsze dla pracownika niż prawo pracy.

Rejestracja i mediacja w układach zbiorowych pracy

Zgłoszenie układu do Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy będzie odbywać się przez system teleinformatyczny. W ewidencji wpisane będą także porozumienia zbiorowe zawarte przez co najmniej dwóch pracodawców. Zgłoszenia w takim przypadku dokonuje jeden z nich lub organizacja pracodawców.

Regulacja przewiduje też możliwość mediacji w razie sporu. Mediator dawałby gwarancję bezstronności i pomagał w osiągnięciu rozwiązań korzystnych dla obu stron.

Czas obowiązywania układu zbiorowego ma być elastyczny. Oznacza to, że strony podejmujące negocjacje będą mogły wybrać zawarcie układu na czas określony z możliwością przedłużania okresu jego obowiązywania. Możliwe będzie także zawarcie układu na czas nieokreślony.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)