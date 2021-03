Brak tu miejsca, by wdawać się w pokręcone i wielokrotnie zafałszowane w ramach rozmaitych polityk historycznych dzieje ziem, o których pisze Kassabova – choćby o tym, jak wiele znaczeń w ciągu ostatnich trzech tysięcy lat miało pojęcie „Macedonia” oraz ile sporów ta sprawa do dziś wywołuje (autorka naświetla to bardzo klarownie i wyczerpująco) – niemniej warto przypomnieć, że od początku XX w. przechodziły tamtędy śmiercionośne polityczno-militarne huragany, począwszy od macedońskiego powstania narodowego, przez wojny bałkańskie, I wojnę światową, spory graniczne po tejże wojnie, II wojnę, grecką wojnę domową, zimną wojnę, wreszcie: wojny jugosłowiańskie i potyczki macedońsko-albańskie sprzed dwóch dekad. Można było nie ruszać się z Ochrydy – „słowiańskiej Jerozolimy”, jak ją nazywają – i, jeśli się uszło z życiem, zmienić wielokrotnie przynależność państwową, a nawet etniczną („Szkocki pisarz John Foster Fraser znalazł się kiedyś w wiosce położonej na granicy Albanii i Macedonii. – Kim jesteś? – zapytał właściciela gospody. – No cóż – odpowiedział mężczyzna – Uważam, że najlepiej być Grekiem”). To miało i ma konsekwencje: „Tutaj nikt nie jest dość młody, by nie natknąć się na ruiny własnego dzieciństwa”.