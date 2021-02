Gra komputerowa to co innego. Ona właśnie jest „influencerska”, nie wprost waląca w głowę. Granice dopuszczalnej hipokryzji przekroczyła rzeczniczka prasowa ZNP, która zarzuciła MEiN, że chce on odciągnąć dzieci od książek . Gra może co najwyżej na chwilę odciągnąć dzieci od innej aktywności w sieci. Nie ma też nic zdrożnego w tematyce papieskiej. Teraz trzeba tylko dopilnować, aby pojawiły się jeszcze gry o polskich sufrażystkach oraz wielkim wkładzie Żydów i Niemców w polską kulturę. Tylko i aż.