Pytanie DGP:

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1255), pracodawcy są zobowiązani do przekazania na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych do 31 maja danego roku.

W 2025 r. dzień 31 maja przypada w sobotę. W związku z tym prosimy uprzejmie o jednoznaczne stanowisko, czy w takim przypadku przekazanie środków na rachunek bankowy funduszu w pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie, tj. w poniedziałek 2 czerwca 2025 r., będzie uznane za zachowanie terminu ustawowego.

Z uwagi na rozbieżne stanowiska ekspertów, a także Ministerstwa (na przestrzeni lat) oraz fakt, że organy kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych traktują 31 maja jako termin ostateczny, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, jak w praktyce należy interpretować przepisy w przypadku, gdy termin ustawowy przypada w dzień wolny od pracy.

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 maja 2025 r.:

„Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 288), pracodawca powinien przekazać na rachunek funduszu co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych najpóźniej do dnia 31 maja danego roku. Pozostała część powinna zostać przekazana do dnia 30 września.

Przepisy ustawy wskazują konkretne daty jako terminy przekazania środków, nie odnosząc się do tego, czy dana data przypada w dzień roboczy, czy wolny od pracy. Celem ustawodawcy jest zapewnienie ciągłości finansowania działalności socjalnej przez cały rok, co oznacza, że środki powinny być dostępne na rachunku funduszu w terminach wskazanych w ustawie.

Jednocześnie przypominamy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma uprawnień do wydawania wiążącej interpretacji przepisów prawa. Przedstawiane przez nas opinie mają charakter informacyjny i nie są wiążące ani dla stron stosunku pracy, ani dla sądów, ani dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z art. 12a ustawy o ZFŚS, to właśnie właściwe miejscowo organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do udzielania wiążących informacji i porad w tym zakresie.”