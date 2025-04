Należności to podstawowa, a przez to powszechna kategoria pieniężna w rachunkowości. Co do zasady stanowią one aktywa. Jednak w określonych sytuacjach aktywa tracą swoją wartość. Niezbędne staje się wtedy tworzenie odpisów aktualizujących należności, ponieważ urealniają one wartość posiadanych aktywów. Brak należytej staranności w tym zakresie może skutkować nierzetelnym przedstawieniem sytuacji jednostki w sprawozdaniach finansowych.

Na dzień bilansowy przypadające jednostce kwoty wycenia się w wysokości wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Obowiązek ich aktualizacji wynika z jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości – zasady ostrożności, której zastosowanie oznacza urealnienie wartości należności z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dłużników. Odpisy aktualizujące są narzędziem tej oceny. Ich tworzenie jest potrzebne, bo prowadzi do właściwego ujęcia zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów – niezależnie od wpływu na wynik finansowy jednostki. Wartość wykazana w bilansie musi więc odpowiadać realnym możliwościom odzyskania należnych kwot.