Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej: ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Z kolei pracownik, który nie przepracuje pełnego roku, uzyskuje prawo do „13”, pod warunkiem że przepracuje efektywnie co najmniej sześć miesięcy, co wynika z ust. 2 art. 2 ww. regulacji, przy czym istnieją także wyjątki usprawiedliwiające przyznanie „13” nawet przy jeszcze krótszym okresie zatrudnienia – ustawodawca zawarł je w art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).