Oparty na sztucznej inteligencji model symulacyjny ma wspierać urzędników, przedsiębiorstwa i studentów, a w przyszłości – stać się wzorcem cyfrowej transformacji w całej administracji.

17 października podpisano oficjalne „Porozumienie o współpracy”. Dokument sygnowali: Dariusz Standerski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Renata Mroczek, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, oraz dr hab. Filip Elżanowski, Kierownik Centrum Transformacji Energetycznej. To symboliczny moment, w którym świat akademicki, administracja centralna i regulator rynku energii stworzyły wspólny front technologiczny.

Cyfrowy Bliźniak URE jako przełom w procesie taryfowym

Twórcy projektu podkreślają, że celem jest nie tylko automatyzacja, ale realna poprawa jakości analiz. – Cyfrowy Bliźniak URE to projekt, w którym nauka, administracja i Regulator łączą kompetencje, aby tworzyć narzędzia wspierające instytucje publiczne i edukację. Model tego typu może być skalowalny także na inne obszary – wszędzie tam, gdzie synergia wiedzy prawnej, doświadczenia instytucji i innowacji cyfrowych wspiera transformację państwa i ułatwia pracę administracji publicznej. – powiedział prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek.

Projekt składa się z trzech filarów: urzędowego, rynkowego i edukacyjnego. W praktyce oznacza to, że sztuczna inteligencja będzie wspierać:

urzędników – w analizie materiału dostarczanego przez firmy i dokumentowaniu postępowań,

przedsiębiorstwa ciepłownicze – w przygotowaniu poprawnych wniosków taryfowych,

studentów prawa i administracji – którzy będą mogli ćwiczyć decyzje w realistycznych symulacjach.

AI w administracji publicznej – szansa czy ryzyko?

Nowy system ma odciążyć urzędników i skrócić czas oczekiwania na decyzje. – Urząd Regulacji Energetyki z otwartością wkracza w cyfrowe realia, wytyczając nowe ścieżki, którymi mogą podążać inne podmioty. Dla Urzędu cyfryzacja z wykorzystaniem AI to inwestycje w rozwiązania, które usprawnią codzienną pracę i pozwolą lepiej wykorzystywać napływające dane. Cyfrowy Bliźniak URE to projekt, który pomoże przyspieszyć proces taryfowy dla ciepła – jeden z kluczowych obszarów działalności Regulatora. To rozwiązanie oparte na połączeniu teorii z praktyką będzie wzmacniać urząd, wspierać przedsiębiorstwa i tworzyć stabilniejsze otoczenie dla całego rynku. Cieszę się, że to rozwiązanie będzie mogło być realnie wdrożone i w pełni wykorzystane w URE – zapowiedziała Renata Mroczek.

Pytanie jednak brzmi: czy wdrożenie AI w postępowaniach administracyjnych nie ograniczy czynnika ludzkiego? Twórcy zapewniają, że system nie będzie wydawać decyzji samodzielnie – ma działać jako narzędzie wspierające, a nie zastępujące urzędników. Symulacje i cyfrowe analizy mają ułatwiać podejmowanie decyzji, ale ostateczne słowo nadal pozostanie po stronie człowieka.

Cyfryzacja państwa i Europejska Dekada Cyfrowa

Cyfrowy Bliźniak URE wpisuje się w cele Europejskiej Dekady Cyfrowej – unijnego planu, zgodnie z którym do 2030 roku 90% usług publicznych ma być dostępnych online. Polska administracja jeszcze niedawno uchodziła za jedną z bardziej konserwatywnych w Europie, ale w ostatnich latach przyspieszyła proces cyfryzacji. Teraz do urzędów wchodzi nie tylko elektroniczny obieg dokumentów, ale także środowiska symulacyjne i analityka danych.

– Cyfrowy Bliźniak URE to projekt, który wpisuje się w kierunki rozwoju cyfryzacji państwa. Tworzymy środowisko symulacyjne – tzw. piaskownicę, w której można testować procesy, analizować dane i usprawniać procedury, zanim zostaną wdrożone w praktyce. To współpraca nad rozwiązaniem, które podnosi efektywność instytucji publicznych, wspiera stabilność i rozwija nowe standardy pracy z danymi. Takie inicjatywy chcemy wspierać i przenosić na kolejne obszary administracji – podkreślił dr Dariusz Standerski.

Symulacyjne środowisko urzędowe – przyszłość szkoleń i decyzji

Projekt koordynuje Centrum Transformacji Energetycznej UW, które pełni rolę zaplecza naukowego i integratora ekspertów. – W CTE koordynujemy i rozwijamy projekt, łącząc zaplecze naukowe i eksperckie. Dzięki tej współpracy powstaje rozwiązanie, które usprawnia działanie instytucji, ułatwia prowadzenie postępowań i wzbogaca dydaktykę. Naszą ambicją jest, aby wypracowany model stał się punktem odniesienia dla dalszej cyfryzacji procesów administracyjnych i otwierał przestrzeń do rozwijania kolejnych narzędzi wspierających nowoczesne państwo. – podsumował dr hab. Filip Elżanowski.

Cyfrowy bliźniak ma działać jak wirtualne laboratorium – umożliwi testowanie decyzji bez konsekwencji w realnym świecie. Pytanie, jak szybko ten model stanie się standardem nie tylko w energetyce, ale także w ochronie zdrowia, transporcie czy zamówieniach publicznych.

Czy cyfrowy bliźniak zastąpi tradycyjny urząd?

Eksperci są zgodni – cyfryzacja administracji jest nieunikniona. Kluczowe będzie jednak zachowanie równowagi między wydajnością a transparentnością. Jeśli sztuczna inteligencja stanie się wsparciem, a nie decydentem, obywatele mogą zyskać szybsze procesy bez utraty kontroli.

Czy Cyfrowy Bliźniak URE stanie się fundamentem nowej administracyjnej rzeczywistości? Odpowiedź poznamy w najbliższych latach – ale jedno jest pewne: państwo wchodzi do ery symulacji.