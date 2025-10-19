Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim nadzoruje postępowanie przeciwko 57-letniemu mężczyźnie, który – jak wynika z ustaleń śledczych – od lipca 2023 do sierpnia 2025 miał znęcać się nad swoją żoną i córką. W tym czasie miał również wielokrotnie kierować wobec nich groźby karalne.

Już wcześniej sąd zdecydował się na zastosowanie wobec niego szczególnie surowych środków zapobiegawczych. 8 sierpnia 2025 r. mężczyzna został objęty dozorem Policji, ale to nie wszystko. Otrzymał zakaz wszelkiego kontaktu z pokrzywdzonymi – osobistego, telefonicznego, mailowego i za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Dodatkowo nie mógł zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz musiał opuścić wspólnie zajmowany lokal.

Groźby pozbawienia życia i kradzież portfela

Mimo tak szerokiego katalogu zakazów – jak ustalili śledczy – mężczyzna nie tylko się do nich nie zastosował, ale wręcz nasilił swoje działania. Nadal miał grozić żonie pozbawieniem życia, a 22 września 2025 r. dopuścił się kolejnego przestępstwa – zabrał i ukrył jej portfel wraz z dokumentami.

Według prokuratury jego zachowanie nie pozostawiało złudzeń. „Stopień nasilenia zachowań podejrzanego wobec pokrzywdzonej, uzasadniona obawa, że podejrzany może podejmować próby wpływania na pokrzywdzoną oraz dopuścić się przestępstwa przeciwko życiu, a przede wszystkim umyślne naruszenie zakazów związanych ze stosowaniem środka zapobiegawczego uzasadniły zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego gwarantującego skuteczną realizację celów jego stosowania.” – podkreślają śledczy.

Zamiana dozoru na areszt

Prokurator nie miał wątpliwości – dotychczasowe środki okazały się całkowicie nieskuteczne. Dlatego do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim trafił wniosek o zastosowanie surowszej formy zapobiegania dalszym przestępstwom.

Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 57-latka na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania. Oznacza to, że najbliższe tygodnie spędzi w izolacji – tym razem nie będzie miał szans złamać sądowych zakazów.