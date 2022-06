Z podanego zapytania należy wnioskować, że gmina nadpłaciła za fakturę wystawioną przez zewnętrzną firmę. W znaczeniu finansowym na koniec II kw. gmina ma więc należność. Wskazana kwota powinna mieć odzwierciedlenie w sprawozdawczości, w tym przypadku w sprawozdaniu Rb-N. Dla przypomnienia z par. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (dalej: rozporządzenie z 17 grudnia 2020 r.) wynika, że Rb-N to kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – wzór tego sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do ww. aktu wykonawczego. Jak zaś postanowiono w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N oraz Rb-ZN są sprawozdaniami wykorzystywanymi do celów statystycznych. Podstawą ich sporządzenia jest ewidencja księgowa jednostki oraz sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności.