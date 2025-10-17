Prezydent Karol Nawrocki odwiedził w piątek Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni, gdzie złożył podpis pod projektem „Tak! Dla Polskich Portów”.

- Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem państwa polskiego. Gospodarczym, militarnym, wojskowym. Ale jest też wielkim wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa państwa polskiego - oświadczył Nawrocki. Dodał, że efektywność państwa polskiego w korzystaniu z możliwości Morza Bałtyckiego jest zobowiązaniem nas wszystkich, jako narodowej wspólnoty, i musi spotkać się troską prezydenta Polski.

Rozwój polskich portów kluczem do bezpieczeństwa i gospodarki

Nawrocki powiedział, że koncepcja rozwoju polskiej infrastruktury portowej z 2019 r. dotykała horyzontu roku 2030, a on jest przekonany, że musimy myśleć o dużo szerszej perspektywie - przynajmniej do roku 2035. Jak zaznaczył, inicjatywa ustawodawcza „Tak! Dla Polskich Portów” to próba strategicznego, szerokiego spojrzenia na polską gospodarkę morską i na zadania, jakie stają przed państwem polskim.

Prezydent podkreślił, że jest to próba „zdyscyplinowania i zobligowania rządu polskiego, aby dokończył inwestycje, które zostały rozpoczęte za czasów Zjednoczonej Prawicy”. Jak dodał, jego inicjatywa to także próba „dania możliwości polskiemu rządowi rozwiązywania pewnych problemów, które pojawiają się wokół wielu inwestycji”.

Jak wyliczał prezydent, polskie porty generują 230 tys. miejsc pracy i do budżetu państwa dają 60 mld zł. - Dynamiczna wymiana handlowa za sprawą polskich portów rozwijała się do roku 2024. Ten rok 2024 był pewnym rodzajem kryzysu, bowiem po raz pierwszy w 2024 r. wymiana handlowa za sprawą polskich portów była mniejsza niż w roku poprzednim - stwierdził. Zastrzegł, że to nie zmienia faktu, że trzeba rozwijać infrastrukturę portową.

Karol Nawrocki podkreślił, że rozwój infrastruktury portowej decyduje o naszym bezpieczeństwie wojskowym, militarnym i współpracy sojuszniczej. Wskazał, że w projekcie ustawy proponuje konieczność dokończenia i budowy terminala głębokowodnego w Świnoujściu, bowiem ten m.in. będzie najdalej oddalony od obwodu królewieckiego.

Prezydent zaznaczył też, że w Gdyni potrzeba portu zewnętrznego i Drogi Czerwonej, która da możliwość połączenia portu gdyńskiego z całym systemem dróg krajowych.

Dodał też, że dla współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i dla zwiększenia polskich możliwości przyjmowania gazu ziemnego potrzebujemy na Zatoce Gdańskiej terminala pływającego, dzięki któremu Polska stałaby się hubem w pozyskiwaniu i sprzedaży gazu ziemnego. Nawrocki zaznaczył, że w tej sprawie prowadził rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem.

Inwestycje w terminale zbożowe i infrastrukturę wodną

Na stronie kancelarii prezydenta przekazano, że przedsięwzięcia wskazane w projekcie prezydenckim to m.in.: budowa głębokowodnego terminala w Świnoujściu; modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej; uruchomienie terminala zbożowego w Gdańsku i budowa nowego terminala zbożowego (agroportu) w Szczecinie; budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni; budowa Drogi Czerwonej w Gdyni; budowa terminala FSRU na Zatoce Gdańskiej; budowa głębokowodnego stanowiska przeładunku paliw płynnych w porcie w Gdańsku; budowa terminala instalacyjnego T5 w Gdańsku oraz budowa alternatywnego dojazdu kolejowego do portu w Gdańsku wraz z nowym mostem przez Martwą Wisłę.

Resort obrony we współpracy m.in. z Ministerstwem Infrastruktury zabezpieczył środki na budowę tzw. Drogi Czerwonej, łączącej nabrzeże gdyńskiego portu z trasą S7 i kluczowej dla możliwości transportu wojsk sojuszniczych - przekazał PAP Maciej Samsonowicz, doradca szefa MON. W trakcie prac jest też pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.(PAP)