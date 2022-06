Zgodnie z zamówieniem francuskiej firmy woreczki są dostarczane do polskiej firmy X (do zakładu w Polsce), która pakuje w nie swoje wyroby (świeże elementy kurczaka). Następnie zapakowane wyroby zostają przewiezione do Francji. Potwierdzeniem dostarczenia wyrobów do firmy we Francji jest list przewozowy CMR