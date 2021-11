Co zaś się tyczy faktury dokumentującej wydatek na organizację wycieczki przez biuro podróży, to ani przywołany wyżej komunikat, ani inne dokumenty nie wskazują szczegółowo wymogów dla dokumentowania wspomnianych wydatków. Warto jednak zwrócić uwagę na zapisy ujęte we wzorcowym porozumieniu o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia ministra edukacji i nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, gdzie w par. 4 pkt 1 i 2 podano, że:

Zatem z powyższego należy wnioskować, że twórcy programu „Poznaj Polskę” nie przewidzieli specjalnych wymogów, co do sposobu opisywania wydatku na fakturze VAT. Przy czym nałożono wspomniane wyżej powinności dotyczące m.in. odpowiedniego opisywania dokumentów wydatkowych czy prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej.

Z kontekstu podanego stanu faktycznego należy wnioskować, że chodzi o tzw. wydatki niewygasające. Mają one źródło normatywne w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z treści art. 263 tego aktu m.in. wynika, że niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają (z zastrzeżeniem ust. 2 i 4) z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Ponadto w wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

Jak trafnie podano w zapytaniu, do ewidencji środków niewygasających służy konto 903 „Niewykonane wydatki”. Służy ono do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych. Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.