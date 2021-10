Warto jednak podkreślić, że brak prawnego obowiązku publikowania sprawozdań budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej nie oznacza braku fakultatywnej możliwości w tym zakresie. Można to ocenić w kontekście regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Należy mieć na uwadze, że informacje podawane w sprawozdaniach budżetowych są informacjami o sprawach publicznych. Jak zaś podano w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie . Ustawodawca przewidział różne sposoby udostępniania informacji publicznej. [ramka]

Może to nastąpić zarówno poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i poprzez tryb wnioskowy. Oznacza to, że to od woli dysponenta informacji publicznej zależy sposób jej udostępnienia. Założenie to dotyczy m.in. dokumentacji sprawozdawczości budżetowej. Zatem podmiot odpowiadający za realizację zadań z zakresu informacji publicznej może samodzielnie zadecydować o sposobie udostępnienia sprawozdania budżetowego, np. w Biuletynie Informacji Publicznej. Zresztą wybór takiego sposobu udostępnienia informacji jest z korzyścią dla samego podmiotu, który odpowiada za informację publiczną, w szczególności pod względem organizacyjnym i ekonomicznym. Warto bowiem mieć na uwadze, że udzielanie informacji publicznej w trybie wnioskowym wiąże się z koniecznością większego zaangażowania wydatków finansowych danej jednostki, w tym rozpatrywania wniosku, korespondencji itp. Natomiast umieszczanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej jest korzystne zarówno z punktu widzenia ww. aspektu organizacyjno-ekonomicznego, jak i realizacji zasady jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego, która to zasada jest jedną z fundamentalnych reguł działania administracji samorządowej.