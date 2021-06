Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Brzmienie tej regulacji powoduje, że otrzymana od gminy kwota dopłaty nie stanowi dla spółki z o.o., o której mowa, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednocześnie z art. 16 ustawy o CIT nie wynikają żadne ograniczenia czy wyłączenia dotyczące kosztów finansowanych ze środków otrzymanych przez podatników jako dopłaty. W konsekwencji koszty finansowane z dopłaty otrzymanej od gminy spółka z o.o. będzie mogła na zasadach ogólnych zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Podobnie wygląda sprawa z VAT, gdyż również z ustawy o VAT nie wynika ograniczenie czy wyłączenie prawa do odliczenia ze względu na sfinansowanie zakupów ze środków otrzymanych jako dopłata. A zatem VAT z faktur zakupowych finansowanych z otrzymanej od gminy kwoty dopłaty spółka z o.o. będzie mogła odliczać na zasadach ogólnych.