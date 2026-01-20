Odrębne regulacje dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury zostały wprowadzone ze względu na specyfikę ich funkcjonowania. Działalność kulturalna często odbywa się w różnych porach doby, wiąże się z trudnym do przewidzenia zapotrzebowaniem na pracę oraz koniecznością ponownego rozpoczynania pracy w niezakończonej dobie.

Takie argumenty można byłoby odnieść także do wielu innych podmiotów zarówno publicznych, jak i komercyjnych. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na wprowadzenie podobnych rozwiązań w szerszym zakresie. Co istotne, w kilku obszarach regulacje szczególne dotyczące instytucji kultury ustanawiają znaczące odmienności od ogólnych zasad wynikających z kodeksu pracy.

Przepisy regulujące czas pracy pracowników instytucji kultury zostały zawarte w art. 26b–26f ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Stosuje się je do wszystkich pracowników instytucji kultury niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. W szczególności nie dotyczą one wyłącznie pracowników artystycznych. Regulacje te stosuje się bez względu na zakres działalności instytucji kultury oraz podmiot pełniący funkcję organizatora.

Ważne: W sprawach dotyczących czasu pracy, które nie zostały uregulowane w ustawie o działalności kulturalnej, do pracowników instytucji kultury stosuje się przepisy kodeksu pracy.

Przykładowo warto wskazać, że rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych w gminnym ośrodku kultury odbywa się na zasadach określonych w art. 151¹ i 151² k.p., a nie na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych.

Minimalny okres harmonogramowy

Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę sposób organizacji czasu pracy pracowników. Może on mieć charakter względnie stały – gdy jest określony w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy – albo okresowy, gdy przyjmuje formę harmonogramu (grafiku) czasu pracy.

Pojęcie „rozkład czasu pracy” obejmuje zarówno godziny, jak i dni pracy, a w niektórych przypadkach – w szczególności przy stosowaniu przerywanego systemu czasu pracy – także przerwy w pracy.

Harmonogramy (grafiki pracy) są niezbędne wszędzie tam, gdzie występuje zmienność pór wykonywania pracy zarówno w zakresie godzin, jak i dni pracy. W praktyce dotyczy to wszystkich sytuacji, w których nie został ustalony stały rozkład czasu pracy.

Zgodnie z art. 129 k.p. harmonogramy czasu pracy sporządza się na okresy co najmniej miesięczne. W instytucjach kultury obowiązuje jednak odrębna regulacja. Art. 26b ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej stanowi, że rozkłady czasu pracy (harmonogramy czasu pracy) pracowników instytucji kultury ustala się na okresy nie krótsze niż 2 tygodnie.

Uwaga! Mimo że regulacja dotycząca dwutygodniowych harmonogramów została umieszczona w art. 26b ustawy o działalności kulturalnej, który odnosi się do przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy, należy przyjąć, że harmonogramy obejmujące okresy 2-tygodniowe mogą być tworzone dla wszystkich pracowników instytucji kultury niezależnie od okresu rozliczeniowego, jakim są objęci.

Okres 2-tygodniowy jest minimalnym okresem, na jaki na podstawie przepisów można tworzyć harmonogramy dla pracowników instytucji kultury. Jak najbardziej możliwe jest planowanie czasu pracy na okresy dłuższe, np. miesięczne. Przy większej stabilności i przewidywalności organizacji pracy w danej grupie stanowisk dłuższe okresy harmonogramowe mogą być rozwiązaniem bardziej praktycznym i bezpiecznym organizacyjnie.

Warto zwrócić uwagę na powiązanie harmonogramów z okresem rozliczeniowym czasu pracy. W przypadku harmonogramów miesięcznych plan pracy z reguły mieści się w jednym okresie rozliczeniowym, co upraszcza rozliczenia czasu pracy. Przy planowaniu pracy w cyklach dwutygodniowych często dochodzi natomiast do sytuacji, w której jeden harmonogram obejmuje częściowo dwa różne okresy rozliczeniowe.

Przykład Trzy harmonogramy W instytucji kultury obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, obejmujący kolejne miesiące roku kalendarzowego. Czas pracy jest planowany w harmonogramach dwutygodniowych, przy czym nie są to tygodnie w rozumieniu art. 128 k.p. (kolejne 7 dni od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego), lecz tygodnie kalendarzowe. Planując pracę na marzec 2026 r., przełożony sporządził trzy harmonogramy: – od 2 do 15 marca, – od 16 do 29 marca, – od 30 marca do 12 kwietnia. Pracownik pracuje w systemie równoważnym i ma bardzo nierównomiernie rozplanowywaną pracę. W dwóch pierwszych harmonogramach zaplanowano łącznie 170 godzin. Dla okresu rozliczeniowego obejmującego marzec 2026 r. wymiar czasu pracy wynosi 176 godzin. Oznacza to, że w trzecim harmonogramie dwa ostatnie dni tego miesiąca, tj. 30 i 31 marca, nie mogą obejmować łącznie więcej niż 6 godzin pracy.

Ustawa o działalności kulturalnej nie wskazuje, z jakim wyprzedzeniem pracownicy instytucji kultury mają otrzymać harmonogramy. Jest to więc kwestia nieuregulowana w przepisach szczególnych. W takim przypadku należy sięgnąć do odpowiednich regulacji kodeksu pracy – trzeba zachować wyprzedzenie 7-dniowe przed rozpoczęciem okresu objętego harmonogramem.

Dni wolne od pracy

Istotne odrębności w zakresie udzielania dni wolnych wynikają z art. 26d ustawy o działalności kulturalnej. Przepis ten dopuszcza udzielanie pracownikom instytucji kultury dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy łącznie z urlopem wypoczynkowym. Nie mamy zatem zawężenia rozliczenia dni wolnych do okresu rozliczeniowego czasu pracy, tak jak ma to miejsce na gruncie przepisów k.p.

Uwaga! Dni wolne mogą być zatem udzielane poza okresem rozliczeniowym, jeżeli są połączone z należnym pracownikowi urlopem wypoczynkowym. Co do zasady – urlop powinien być udzielony w roku, w którym przysługuje. W konsekwencji więc najbezpieczniej jest przyjąć, że dni wolne, nawet jeżeli są udzielane po zakończeniu okresu rozliczeniowego, to jednak nie w innym roku kalendarzowym, a jeżeli już, to w połączeniu z urlopem pozostałym z zakończonego roku.

Jeżeli w danej instytucji kultury nie udaje się w sposób stały zapewnić minimalnej liczby dni wolnych wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym, to odrębna regulacja pozwalająca na ich udzielanie po jego zakończeniu – nawet w połączeniu z urlopem wypoczynkowym – nie rozwiąże problemu.

Co więcej, może ona prowadzić do dalszych trudności organizacyjnych. W kolejnym okresie rozliczeniowym sytuacja może bowiem wyglądać podobnie, przy czym dodatkowo pojawi się konieczność udzielenia pracownikowi dni wolnych przeniesionych z poprzedniego okresu.

Regulację zawartą w art. 26d ustawy o działalności kulturalnej należy zatem traktować jako rozwiązanie o charakterze wyjątkowym. Powinna ona służyć przesunięciu rozliczenia pojedynczych dni wolnych, powstałych w związku z koniecznością wykonywania dodatkowej pracy oraz brakiem realnej możliwości ich udzielenia w trwającym okresie rozliczeniowym, a nie jako mechanizm systemowego naprawiania organizacji czasu pracy.

Praca w niedziele i święta

Niedziele i święta, wskazane w przepisach o dniach wolnych od pracy, są dniami, w których praca może być planowana, jeżeli mieści się w katalogu prac określonych w art. 151¹⁰ k.p. Wśród wymienionych tam prac znajduje się m.in. zatrudnienie przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną oraz codzienne potrzeby ludności.

W tej grupie ustawodawca wskazał kilka rodzajów zakładów pracy, w tym zakłady prowadzące działalność w zakresie kultury. Oznacza to, że praca w niedziele i święta w instytucjach kultury może być zarówno planowana w harmonogramach czasu pracy, jak i zlecana w razie powstania nieprzewidzianej potrzeby jej wykonywania. Dotyczy to wszystkich pracowników instytucji kultury niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Przykład Zapis w regulaminie W regulaminie domu kultury wskazano, że praca może być planowana wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku. Przy takim zapisie nie ma możliwości zaplanowania pracy w harmonogramie na sobotę lub niedzielę. Nie ma przy tym znaczenia, że praca w weekendy byłaby co do zasady dopuszczalna na gruncie przepisów kodeksu pracy ani że specyfika działalności domu kultury w oczywisty sposób wiąże się z wykonywaniem pracy w weekendy przez część pracowników. To regulamin pracy wyznacza bowiem ramy czasowe, w których muszą mieścić się dni i godziny pracy ujmowane w harmonogramach. Skoro zatem – zapewne bardzo nietrafnie – określono dni pracy wyłącznie na przedział od poniedziałku do piątku, nie ma podstaw do planowania pracy w harmonogramach na inne dni tygodnia.

Zgodnie z art. 151¹² k.p. pracownik wykonujący pracę w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na cztery tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Przez wolną niedzielę rozumie się wolny czas obejmujący cały przedział czasowy uznawany za pracę w niedzielę.

Zasada ta została wyłączona w stosunku do pracowników instytucji kultury, co oznacza, że praca może być planowana/zlecana nawet w każdą niedzielę.

Ustawa o działalności kulturalnej nie wprowadza odrębnej definicji przedziału czasowego uznawanego za pracę w niedzielę lub święto. W tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art. 151⁹ par. 2 k.p. za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 danego dnia a godz. 6.00 dnia następnego, chyba że u pracodawcy ustalono inne godziny graniczne.

Przepisy wprost dopuszczają zatem wyznaczenie w regulacjach wewnętrznych (układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie o czasie pracy) innych przedziałów czasowych, w których realizowana praca będzie uznawana za pracę odpowiednio w niedzielę lub święto. Przy braku regulacji wewnętrznych zaś obowiązuje zakres czasowy wskazany w art. 151⁹ par. 2 k.p.

Ma to istotne znaczenie przy rozliczaniu pracy w niedziele i święta oraz przy ustalaniu należnych dni wolnych. Przykładowo przy braku zmiany godzin granicznych praca wykonywana w poniedziałek kalendarzowy w godzinach od 5.00 do 13.00 stanowi pracę przypadającą na dwa różne dni. Czas od 5.00 do 6.00 jest bowiem jeszcze traktowany jako praca w niedzielę.

System przerywany czasu pracy

W części instytucji kultury organizacja pracy w ciągu doby obejmuje różne pory dnia, w szczególności godziny poranne oraz popołudniowe lub wieczorne, co jest typowe m.in. dla prób i przedstawień. W odniesieniu do pracowników zatrudnianych w takim modelu przydatne jest stosowanie przerywanego czasu pracy.

System przerywanego czasu pracy polega na ustalaniu w harmonogramach czasu pracy nie więcej niż jednej przerwy w ciągu dnia, w wymiarze nie dłuższym niż pięć godzin. Przerwa nie jest wliczana do czasu pracy.

Istotną odrębnością względem ogólnych zasad kodeksu pracy jest przewidziana w ustawie o działalności kulturalnej możliwość łączenia systemów czasu pracy. W instytucjach kultury dopuszczalne jest bowiem jednoczesne stosowanie systemu przerywanego oraz systemu równoważnego czasu pracy.

Przy takim połączeniu możliwe jest m.in. zaplanowanie w ramach jednej doby 10 godzin pracy przedzielonych dwugodzinną przerwą. Dopuszczalne jest również zaplanowanie jednego dnia 12 godzin pracy bez przerwy, a innego dnia np. sześciu godzin pracy przedzielonych pięciogodzinną przerwą.

Odrębności od ogólnych zasad W zakresie czasu pracy pracowników instytucji kultury występują w następujących obszarach: 1. Rozkłady czasu pracy (harmonogramy) Harmonogramy czasu pracy ustala się na okresy nie krótsze niż 2 tygodnie (art. 26b ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej). Dla porównania, zgodnie z art. 129 par. 3 k.p., rozkłady czasu pracy powinny obejmować okresy co najmniej miesięczne. 2. Sposób wprowadzania przerywanego czasu pracy Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, wobec pracowników instytucji kultury można stosować przerywany czas pracy. Odbywa się on według z góry ustalonego rozkładu, który może przewidywać nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy. Istotne jest, że w instytucjach kultury przerywany czas pracy wprowadza się na zasadach ogólnych właściwych dla systemów czasu pracy, a więc w drodze układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy albo obwieszczenia – jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy. 3. Możliwość łączenia systemów czasu pracy W instytucjach kultury dopuszczalne jest jednoczesne stosowanie wobec pracowników systemu przerywanego czasu pracy oraz systemu równoważnego. 4. Rozliczanie czasu pracy Pracownikom instytucji kultury mogą być udzielane dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy łącznie z urlopem wypoczynkowym. Nie mamy zatem zawężenia rozliczania dni wolnych do danego okresu rozliczeniowego czasu pracy. 5. Brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli W odniesieniu do pracowników instytucji kultury wyłączono stosowanie art. 151¹² k.p. Pracodawca nie ma więc obowiązku zapewnienia co najmniej jednej niedzieli wolnej od pracy raz na każde 4 tygodnie. ©℗