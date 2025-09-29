Przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151 ze zm.) otwiera bezpłatny dostęp do Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).

Rejestr cen nieruchomości prowadzą powiaty. Dostępny jest na stronie geoportal.gov.pl. Trafiają tam informacje z aktów notarialnych, w tym o cenach transakcyjnych domów, mieszkań, działek.

„Dane te mogą być wykorzystywane w różnoraki sposób, zarówno przez rzeczoznawców szacujących wartość nieruchomości dla różnych celów, firmy komercyjnie przetwarzające i udostępniające dane o obrocie nieruchomościami, a także przez poszczególnych obywateli, którzy chcą pozyskać aktualne informacje o cenach nieruchomości w interesującej ich konkretnej okolicy” - napisali autorzy projektu nowelizacji, złożonego przez posłów Polski 2050.

Dziś dostęp do tych danych jest płatny, co właśnie zmienia przyjęta ustawa. Przy czym informacje o cenach będą udostępniane za darmo tylko dla potrzeb własnych obywateli, niezwiązanych z działalnością gospodarczą i bez prawa publikacji w internecie.

Zdaniem ustawodawcy nie ma uzasadnienia, aby utrzymywać odpłatność za udostępnienie danych z RCN. Publiczny dostęp do nich ma zwiększyć przejrzystość rynku i ograniczyć, w ocenie ustawodawcy, manipulacje cenami. „Kupujący i sprzedający oraz właściciele i inwestorzy, posiadając aktualne i rzetelne dane o cenach rynkowych, będą mogli działać adekwatnie do rzeczywistych potrzeb rynkowych” – uważa ustawodawca.

Dla ścisłości, wbrew nazwie, RCN nie jest w praktyce jednym rejestrem. Każdy powiat powinien mieć własny, ale dotąd uruchomiła je tylko 1/4 z nich.

J.Sz.-P.

Łatwiejsze testowanie autonomicznych aut

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma umożliwić prostsze testowanie pojazdów autonomicznych w Polsce.

W ustawie znalazło się m.in. rozróżnienie pojazdu zautomatyzowanego od „pojazdu w pełni zautomatyzowanego”, a także regulacje dotyczące możliwości testowania tego rodzaju aut na drogach publicznych. Kluczowe reguły dotyczą wprowadzenia sześciu poziomów automatyzacji (oznaczenia od 0 do 5). Pojazdy z niższym stopniem (do poziomu 2) będą mogły być testowane bez specjalnego zezwolenia. W pozostałych przypadkach konieczne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego.

Projekt określa zasady bezpieczeństwa, m.in. obowiązek obecności kierowcy mogącego przejąć kontrolę nad pojazdem, stosowanie rejestratorów obrazu i dźwięku czy wymóg analiz ryzyka według międzynarodowych norm. Przewidziano także szczegółowe regulacje dotyczące ubezpieczeń OC – zarówno dla właścicieli pojazdów autonomicznych, jak i organizatorów badań. Za naruszenie przepisów będą groziły kary sięgające nawet 200 tys. zł.

AP

Brak wniosku o upadłość spółki już nie będzie karany więzieniem

Członek zarządu spółki albo jej likwidator, który po zaistnieniu stosownych okoliczności nie złoży wniosku o upadłość, nie będzie już ryzykował rokiem więzienia. Konsekwencją takiego czynu będzie mogła być co najwyżej grzywna albo kara ograniczenia wolności. Takie zmiany wynikają z nowelizacji kodeksu spółek handlowych, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Klub PiS był za odrzuceniem ustawy w całości.

Zmiany są częścią deregulacyjnej polityki rządu. Poza zdjęciem widma kary więzienia dla niefrasobliwych członków zarządu i likwidatorów spółki, uchwalone przepisy przewidują dodatkowe poluzowania w systemie karania. Chodzi o zdjęcie z sądów konieczności orzeczenia pięcioletniego zakazu pełnienia funkcji w spółkach handlowych dla osób skazanych za określone rodzaje przestępstw, m.in. fałszowanie sprawozdań, zatajanie istotnych informacji przed doradcą rady nadzorczej albo łapówkarstwo.

AP

Cyfryzacja Krajowego Rejestru Sądowego

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym porządkuje i zamyka proces cyfryzacji KRS w obszarach pozarejestrowych dla przedsiębiorców. Zakłada ona pełną elektronizację akt i wniosków, co oznacza, że będą one prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a składanie wniosków możliwe będzie tylko drogą elektroniczną. Umożliwia również dostęp do danych KRS przez usługi sieciowe API, za zgodą Ministerstwa Sprawiedliwości i z odpowiednimi zabezpieczeniami. Zmiany doprecyzowują też skutki wpisów i doręczeń. Zlikwidowany też zostanie obowiązek publikowania wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bo informacje o nich będą dostępne bezpośrednio w KRS.

Regulacje mają na celu przede wszystkim zmniejszenie kosztów ponoszonych przez firmy i organizacje, ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz pełne wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych. Zdaniem rządu odejście od wersji papierowej i wyeliminowanie ograniczeń związanych z tradycyjną drogą składania dokumentów przełoży się na realne oszczędności. Szacuje się, że obecnie aż połowa spraw w zakresie rejestru stowarzyszeń wciąż jest prowadzona w formie papierowej.

R.K.-D.

Większa swoboda KNF przy karaniu ubezpieczycieli

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pozwoli Komisji Nadzoru Finansowego nie nakładać kar finansowych na ubezpieczycieli za każde opóźnienie w likwidacji szkód czy odpowiedzi na roszczenia – zwłaszcza w sprawach szkód zagranicznych. KNF będzie mogła samodzielnie wybrać właściwy środek nadzoru, a wymierzenie kary stanie się fakultatywne.

Nowelizacja ma uelastycznić politykę nadzorczą i sprawić, że kary pieniężne będą stosowane przede wszystkim wobec najpoważniejszych uchybień. W praktyce KNF będzie mogła sięgać także po inne instrumenty nadzorcze – jak zalecenia wydawane w ramach procedury Badania i Oceny Nadzorczej. ©℗