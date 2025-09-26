Zniesienie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, to jeden z głównych celów zmiany ustawy o tym rejestrze, którą w piątek przyjął Sejm.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o KRS

Nowelizacja jest kolejnym z szeregu rozwiązań deregulacyjnych przygotowanych w MS. Za nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym głosowało 419 posłów, przeciw było pięciu, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

- Każdy, kto miał do czynienia z sądami rejestrowymi, pamięta tę czynność, która jest absolutnie zbędną biurokracją, a mianowicie to, że każda wzmianka, każde odnotowanie wpisów w KRS musi być także odnotowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tylko ze świeczką szukać kogokolwiek, kto mając pełen dostęp do cyfrowych danych w KRS, sprawdza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czy została odnotowana wzmianka. To jest już pewien archaizm, który dzisiaj w cyfrowym świecie jest po prostu zbędny - mówił podczas debaty w Sejmie nad tymi zmianami wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Jak informował resort sprawiedliwości, po dokonanej zmianie przedsiębiorcy nie będą już musieli ponosić kosztów publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie - jak wskazywano - przedsiębiorcy zamieszczają tam rocznie około 270 tys. wpisów. Tymczasem - jak uzasadnia resort sprawiedliwości – „Monitor Sądowy i Gospodarczy jest przeciążony z powodu lawinowego wzrostu liczby ogłoszeń o wpisie”. Spośród tych ogłoszeń zaś ponad 75 proc. stanowią wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

„Zważywszy na fakt, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są inne istotne ogłoszenia, istniejące znaczne opóźnienia w publikacji są niekorzystne zarówno dla podmiotów podlegających wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym jak i dla uczestników obrotu gospodarczego” - podkreślało MS. Konsekwencją nowelizacji ma więc być „oparcie systemu domniemań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym na publikacji w tym rejestrze”. Ustawowy zapis mówiący, że „od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów” ma zmienić swoje brzmienie na: „Od dnia dokonania wpisu w Rejestrze nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ujawnionych wpisów”.

Dane z KRS dostępne przez API dla instytucji publicznych

Ponadto nowelizacja zawiera inne zmiany. W ramach dalszej informatyzacji przewidziano m.in. „prowadzenie wyłącznie w systemie teleinformatycznym akt rejestrowych podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych lub zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnej, a także składania wniosków i pism dotyczących tych podmiotów wyłącznie za pośrednictwem tego systemu”. „Obecnie wnioski i pisma w przypadku tych podmiotów można składać albo w postaci papierowej albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego” - przypomniało MS.

Kolejne z rozwiązań zawartych w noweli dotyczą umożliwienia instytucjom publicznym i innym podmiotom realizującym zadania publiczne – za zgodą ministra sprawiedliwości – pobierania danych z rejestru automatycznie, przez nowoczesne interfejsy sieciowe (API). „Rozwiązanie ułatwi m.in. weryfikację danych i przyspieszy procedury administracyjne” - uważa resort sprawiedliwości. - Ten system (...) musi być bezpieczny. Mówimy tu o pewnym rejestrze i dostępie do danych, które dany podmiot uzyska, dlatego każdorazowo przyznanie takiego uprawnienia będzie wymagało decyzji ministra sprawiedliwości - wskazywał wiceminister Myrcha.