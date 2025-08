Jakie są obowiązki dostawców AI ogólnego przeznaczenia?

Obie instytucje unijne potwierdziły, że kodeks jest odpowiednim narzędziem dla dostawców modeli GPAI w celu wykazania zgodności z aktem o sztucznej inteligencji (AI Aktem). Obowiązki dla dostawców GPAI weszły w życie 2 sierpnia. Modele wprowadzane na rynek UE po tej dacie muszą się dostosować do wymogów AI Aktu i oczekuje się od nich nieformalnej współpracy z personelem technicznym biura ds. sztucznej inteligencji (AI Office). W szczególności dostawcy najbardziej zaawansowanych modeli, tj. stwarzających ryzyko systemowe, są prawnie zobowiązani do powiadomienia biura o ich wprowadzeniu. Od 2 sierpnia 2026 r. komisja będzie zaś uprawniona do egzekwowania przestrzegania AI Aktu przez dostawców GPAI – w tym do nakładania grzywien. Rok później minie termin dostosowania modeli wprowadzonych na rynek przed 2 sierpnia 2025 r.