Jak stwierdził Kent Walker, prezes Google’a i Alphabetu (spółka-matka) ds. globalnych, firma zostanie sygnatariuszem kodeksu z nadzieją, że będzie on „promował dostęp europejskich obywateli i przedsiębiorstw do bezpiecznych i najwyższej jakości narzędzi sztucznej inteligencji”. Na firmowym blogu zastrzegł jednocześnie, że „chociaż ostateczna wersja kodeksu jest bliższa wspieraniu europejskich celów innowacyjnych i gospodarczych” niż poprzednie projekty, to Google nadal obawia się, iż unijne rozporządzenie – akt o sztucznej inteligencji (AI Akt) i związany z nim kodeks mogą „spowolnić rozwój i wdrażanie AI w Europie”.

Wydawcy też mają zastrzeżenia do kodeksu AI