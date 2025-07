Novel Nutriology GmbH, niemiecka spółka działająca na rynku suplementów diety, wprowadzała do obrotu produkt zawierający wyciągi z szafranu oraz soku z melona. Do jego promocji używała takich określeń, jak „poprawa nastroju” czy „zmniejszenie stresu”. Organizacja Verband Sozialer Wettbewerb e.V. (stowarzyszenie zawodowe) uznała te oświadczenia zdrowotne za niezgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006.

Sprawa trafiła do Bundesgerichtshof, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z wnioskiem o wykładnię przepisów. Sędziowie mieli rozstrzygnąć, czy w sytuacji braku decyzji Komisji Europejskiej o wpisaniu danych oświadczeń do unijnych wykazów producent może legalnie posługiwać się takimi stwierdzeniami w reklamie.