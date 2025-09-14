Na krakowskim lotnisku w Balicach doszło do poważnego zdarzenia. Podczas lądowania samolot linii Enter Air nie utrzymał się na pasie startowym.

– Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa i zatrzymał się na pasie zieleni. Pasażerowie zostali ewakuowani. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przestrzeń powietrzna została zamknięta, loty wstrzymane – potwierdziła rzeczniczka portu.

Samolot Enter Air wypadł z pasa podczas lądowania w Balicach

Do incydentu doszło w niedzielę przed południem, gdy maszyna linii Enter Air kończyła rejs z tureckiej Antalii. Według wstępnych informacji, podczas przyziemienia samolot zboczył z kursu i opuścił pas startowy. Zatrzymał się dopiero na pasie zieleni, tuż przy infrastrukturze technicznej lotniska.

Pasażerowie zostali natychmiast ewakuowani, a obsługa lotniska wprowadziła procedury kryzysowe. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, choć samo zdarzenie wyglądało niezwykle groźnie.

Ewakuacja pasażerów i akcja służb w Balicach

Na miejsce skierowano wszystkie służby ratownicze lotniska: straż pożarną, ratowników medycznych i policję. Priorytetem była szybka i bezpieczna ewakuacja pasażerów. Procedura przebiegła sprawnie, bez chaosu i paniki.

Świadkowie relacjonowali, że maszyna zatrzymała się w rejonie, gdzie zazwyczaj nie ma dostępu dla osób postronnych. Widok dużego samolotu stojącego w trawie był niecodzienny i budził zrozumiały niepokój.

Balice zamknęły przestrzeń powietrzną i wstrzymały loty

Po zdarzeniu przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została całkowicie zamknięta. Wszystkie loty do i z Krakowa wstrzymano, a część rejsów przekierowano na inne porty – między innymi do Katowic i Warszawy.

Pasażerowie oczekujący na swoje samoloty musieli uzbroić się w cierpliwość. Według pierwszych komunikatów lotnisko pozostanie nieczynne do czasu zakończenia działań techników i usunięcia maszyny z pobocza pasa.

Przyczyny incydentu z samolotem Enter Air będą badane

Przyczyny zdarzenia będą szczegółowo badane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Brane są pod uwagę różne scenariusze – od warunków pogodowych, przez stan techniczny samolotu, aż po błąd ludzki.

Z informacji podanych przez lotnisko wynika, że w chwili lądowania panowały trudne warunki atmosferyczne: silny wiatr i opady deszczu. Mogły one mieć wpływ na trudności w utrzymaniu maszyny na kursie.