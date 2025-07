Zmiany w tych regulacjach ma wprowadzić projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (nr z wykazu: UDER73). Przygotowało go Ministerstwo Finansów.

Problem niedostosowania przepisów dotyczących ubezpieczeń do szybko zmieniającej się rzeczywistości i cyfrowego świata dostrzegli eksperci z założonej przez miliardera Rafała Brzoskę inicjatywy deregulacyjnej „SprawdzaMY”. Według nich wymóg przesyłania określonych dokumentów na piśmie i z własnoręcznym podpisem niczemu nie służy i jest niepotrzebną dolegliwością przedłużającą proces komunikacji na linii ubezpieczyciel – ubezpieczony.

Resort finansów zgodził się z tą diagnozą i zaproponował zmiany w aż czterech ustawach, m.in. w kodeksie cywilnym. Jeden z jego przepisów przewiduje, że bieg przedawnienia roszczenia związanego ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem ulega przerwaniu wraz ze zgłoszeniem ubezpieczycielowi tego roszczenia. Natomiast jest wznawiany z chwilą otrzymania odpowiedzi od ubezpieczyciela. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że dziś „zakłady ubezpieczeń wysyłają do klientów listy, chociaż mogłyby przesłać wymaganą prawem informację, za zgodą i na życzenie klienta, pocztą elektroniczną”.

Nowe przepisy - co się zmieni?

Analogiczne zmiany mają zostać wprowadzone w przepisach zobowiązujących zakłady ubezpieczeniowe do zawiadamiania klienta o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części. Takie same zasady będą stosowane w odniesieniu do informacji o tym, że odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

„Wprowadzenie trwałego nośnika jako jednej z form przesyłania określonych informacji przez zakłady ubezpieczeń oraz UFG i przez ubezpieczających pozytywnie wpłynie na uproszczenie zasad korespondencji, a także na przyspieszenie i usprawnienie jej wymiany pomiędzy zakładami ubezpieczeń i UFG a ich klientami” – przekonuje resort finansów. ©℗