W niedzielę weszła w życie tzw. ustawa deregulacyjna, a z nią zmiana, o którą branża leasingowa walczyła od dziesięciu lat. Można powiedzieć, że 13 lipca 2025 r. leasing przeszedł z epoki papierowej do cyfrowej, doganiając w ten sposób wiele innych dziedzin życia. Rewolucja?

Raczej ewolucja, bo klienci mają wybór. Nadal będą mogli zawierać umowy w wersji papierowej, potwierdzając je zwykłym podpisem, który my nazywamy mokrym, ale też elektronicznie, z podpisem kwalifikowanym. Widzimy, że zwłaszcza wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze podpis kwalifikowany się nie przyjął. Jest to i dodatkowa formalność, i koszt, nawet w przypadku jednorazowego podpisu. Trzeba jednak pamiętać, że e-leasing będzie wyborem, a nie obowiązkiem, tak dla klienta, jak i dla firmy leasingowej. Dlatego ta zmiana, choć jakościowo dla nas ogromna, będzie ewolucyjna, a nie rewolucyjna. Można będzie zawrzeć umowę e-mailem czy SMS-em. Zakładamy, że właśnie ze względu na prostotę zawierania umów elektronicznie będzie duże zainteresowanie tą opcją. Klient już nie musi przyjeżdżać do firmy czy jej przedstawiciel jechać do niego. Również aneksowanie nie będzie wymagało spotkań. Forma dokumentowa jest wygodna. Dzięki niej przedsiębiorca nie musi drukować dokumentu, podpisywać, skanować, odsyłać. Wystarczy, że przez odpowiedni kanał online potwierdzi otrzymanie wiadomości e-mail czy SMS-a.