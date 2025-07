A obowiązków nie brakuje: trzeba m.in. podpisać umowy z operatorem systemu kaucyjnego, wdrożyć nowe procedury produkcyjne, przystosować logistykę zwrotów i magazynowania, opracować odpowiednie oznaczenia dotyczące objęcia kaucją oraz instrukcje zwrotu na etykietach produktów, zaktualizować systemy IT (m.in. kas fiskalnych i ERP) oraz przeszkolić pracowników odpowiedzialnych za obsługę klienta i rozliczenia.

Ustawa ustanawiająca system kaucyjny (tj. ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw) nie pozostawia wątpliwości co do konsekwencji finansowych za niedopełnienie obowiązków. Podmioty wprowadzające napoje do obrotu, czyli producenci i importerzy, którzy nie zawrą umowy z operatorem systemu kaucyjnego określającej zasady odbioru opakowań oraz rozliczania kaucji, zapłacą od 2026 r. potrojoną opłatę produktową. [ramka 1]