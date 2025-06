Każda firma, niezależnie od wielkości czy branży, musi pamiętać o podstawowych polisach wymaganych prawem. Najbardziej oczywistym przykładem jest obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne – niezbędne dla przedsiębiorstw mających pojazdy służbowe. Brak tej polisy to nie tylko ryzyko wysokich kar, lecz także realne zagrożenie dla płynności finansowej firmy w razie wypadku.

Jednak katalog obowiązkowych ubezpieczeń jest szerszy i zależy od profilu działalności. Architekci, lekarze, doradcy finansowi muszą wykupić specjalistyczne polisy OC zawodowej lub majątkowej, wynikające wprost z przepisów.

Polisy dla firmy, zarządzających i pracowników

Spełnienie wymogów ustawowych to dopiero początek. Eksperci rynku ubezpieczeniowego podkreślają, że prawdziwy must have zaczyna się tam, gdzie kończy się obowiązek prawny. Jeśli chodzi o małe i średnie firmy to – niezależnie od branży – powinny one pamiętać przede wszystkim o ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Ubezpieczenie majątku firmy, obejmujące budynki, sprzęt, maszyny czy zapasy, to dziś podstawa dla każdego, kto inwestuje w rozwój i infrastrukturę. W przypadku pożaru, zalania czy kradzieży odpowiednia polisa pozwala szybko wrócić do gry i uniknąć kosztownego przestoju.

– Idealnie byłoby, gdyby ubezpieczenie mienia było uzupełnione o ubezpieczenie utraty zysku. Pokrywa ono zysk brutto ubezpieczonego, który osiągnąłby on w maksymalnym okresie odszkodowawczym, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, gdyby ta działalność nie została zakłócona lub przerwana na skutek wystąpienia szkody w mieniu – mówi Artur Dziekański, rzecznik prasowy Polskiej Izby Ubezpieczeń. I dodaje, że w przypadku spółek kapitałowych warto pomyśleć o ubezpieczeniu D&O (Directors and Officers). Zapewnia ono ochronę osobom fizycznym będącym członkami zarządu, rady nadzorczej, prokurentami czy dyrektorami w zakresie ich osobistej odpowiedzialności wynikającej z pełnienia funkcji.

Nie można też zapominać o ubezpieczeniach pracowniczych. Grupowe polisy na życie czy zdrowotne to już nie tylko benefit, lecz często oczekiwany przez kandydatów do pracy standard. Firmy, które oferują takie zabezpieczenie, zyskują przewagę konkurencyjną na rynku pracy, a jednocześnie budują lojalność i zaangażowanie zespołu. Zakres takich polis można rozszerzać o dodatkowe świadczenia, np. opiekę medyczną, assistance domowe czy wsparcie psychologiczne, co jeszcze bardziej podnosi ich atrakcyjność.

Równie istotne jest OC działalności gospodarczej, które chroni przed roszczeniami klientów, kontrahentów czy osób trzecich. W praktyce to tarcza przed kosztami odszkodowań i procesów sądowych, które mogą zagrozić stabilności finansowej nawet najbardziej ostrożnej firmy.

Dopasowanie do branży

Nie istnieje jeden, uniwersalny pakiet ubezpieczeniowy dla wszystkich firm. Wynika to z różnorodności ryzyk, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy w zależności od branży, skali działalności i specyfiki rynku. Przedsiębiorstwo produkcyjne, gdzie kluczowe są maszyny i linie technologiczne, będzie potrzebowało ubezpieczenia maszyn od awarii. Dla firm handlowych i e-commerce niezbędna okaże się ochrona magazynów, sprzętu elektronicznego, a coraz częściej także ubezpieczenie cyber, które zabezpiecza przed skutkami ataków hakerskich czy wycieku danych. Z kolei kancelarie prawne, biura rachunkowe czy firmy doradcze muszą zadbać o OC zawodową, chroniącą przed skutkami błędów i zaniedbań.

Specjalistyczne polisy pojawiają się także w transporcie i logistyce, gdzie poza obowiązkową OC komunikacyjną warto rozważyć ubezpieczenie cargo, chroniące przewożony towar, czy dodatkowe zabezpieczenie floty. Specyficzne wymagania ma branża spożywcza i gastronomiczna, gdzie np. problemem może być odpowiedzialność za produkt czy straty wynikające z rozmrożenia produktu, a inne prowadzenie działalności biurowej czy wspomnianej wcześniej budowlanej. W branżach, w których kluczową rolę odgrywa technologia, coraz większą popularnością cieszy się ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz polisy od utraty zysku, pozwalające przetrwać okres przestoju spowodowanego szkodą majątkową.

Ryzyka cyfrowe

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera także ochrona przed ryzykami cyfrowymi. Jeszcze niedawno ubezpieczenia cyber były postrzegane jako produkt dla dużych korporacji, dziś – w dobie powszechnej cyfryzacji – nawet niewielkie przedsiębiorstwa są narażone na ataki hakerskie, wyłudzenia danych czy szantaże ransomware.

– Z naruszeniem cyberbezpieczeństwa mogą się wiązać straty wynikające z przerwy w działalności firmy, konieczności odtworzenia zniszczonych lub utraconych danych, ale również utraty reputacji firmy i zaufania klientów, naruszenia praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz potencjalne grzywny, kary administracyjne i odszkodowania – wyjaśnia Artur Dziekański.

Ubezpieczenie cyber pokrywa nie tylko koszty odtworzenia danych i przywrócenia systemów, lecz także ewentualne roszczenia klientów, których dane zostały naruszone, oraz wsparcie prawne i informatyczne w przypadku incydentu.

Zakłady ubezpieczeń oferują również ubezpieczenia finansowe. Wśród nich warto wspomnieć o gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy czy usunięcia wad i usterek, które są szczególnie ważne w branży budowlanej. Zabezpieczają one przed skutkami niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy przez wykonawcę.

Jak podpowiada Artur Dziekański, przydatny może się okazać też kredyt kupiecki dla przedsiębiorstw, które sprzedają swoje towary i usługi z odroczonym terminem zapłaty. Takie ubezpieczenie skutecznie minimalizuje ryzyko finansowe związane z działalnością gospodarczą poprzez zapobieganie utracie należności od kontrahentów. Zwiększa ono również wiarygodność podmiotu mającego ochronę w tym zakresie na rynku, w szczególności wobec banku kredytującego jego działalność. Kredyt kupiecki może obejmować sprzedaż do kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Ubezpieczenie jako inwestycja w rozwój

Wielu przedsiębiorców wciąż traktuje ubezpieczenie jako przykry obowiązek i koszt, który trzeba ponieść. Tymczasem, jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, odpowiednio dobrana polisa może być inwestycją w stabilność i rozwój biznesu. Pozwala nie tylko przetrwać kryzys, lecz także budować przewagę konkurencyjną – zwłaszcza w oczach partnerów biznesowych, inwestorów czy pracowników.

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej umożliwiają przedsiębiorcom samodzielne komponowanie pakietów ochronnych, które można rozszerzać w miarę rozwoju firmy lub zmiany profilu działalności. Przykładem mogą być polisy all risk, które obejmują szeroki katalog ryzyk, także tych nietypowych, a zakres ochrony można dostosować do indywidualnych potrzeb

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej umożliwiają przedsiębiorcom samodzielne komponowanie pakietów ochronnych, które można rozszerzać w miarę rozwoju firmy lub zmiany profilu działalności. Przykładem mogą być polisy all risk, które obejmują szeroki katalog ryzyk, także tych nietypowych, a zakres ochrony można dostosować do indywidualnych potrzeb. Dla przedsiębiorców oznacza to nie tylko większe bezpieczeństwo, lecz także kontrolę nad kosztami – płacą wyłącznie za realnie potrzebną ochronę. ©℗

PAO

Czytaj więcej w Dodatku DGP | Finansowanie i ubezpieczenia dla firm