Jeszcze kilka lat temu wielu przedsiębiorców traktowało ubezpieczenie jako przykry obowiązek, narzucony przez przepisy prawa lub kontrahentów. Współczesna rzeczywistość biznesowa – pełna niepewności, nowych zagrożeń i rosnących oczekiwań klientów – sprawiła, że coraz więcej firm zaczyna postrzegać polisę jako niezbędny element strategii zarządzania ryzykiem. Ogień, powódź, kradzież, uszkodzenia sprzętu, awarie, przerwy w działalności, a nawet cyberataki – to tylko niektóre z zagrożeń, które mogą w jednej chwili zachwiać stabilnością nawet najlepiej zarządzanego biznesu.

Co ważne, rośnie nie tylko świadomość ryzyka, ale i oczekiwania wobec ubezpieczycieli. Przedsiębiorcy chcą dziś polis szytych na miarę, które obejmą nie tylko typowe ryzyka wystąpienia szkody w mieniu spowodowanej przez zdarzenia naturalne (np. pożar, huragan, powódź) czy innego rodzaju zdarzenia losowe lub będące skutkiem działania człowieka (np. kradzież), ale także mniej powszechne ryzyka szkodowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – jak utrata zysku w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego czy odpowiedzialność cywilna z zakresem obejmującym szerokie spektrum ryzyk związanych z tą działalnością. Na rynku pojawiają się coraz bardziej kompleksowe produkty, a ubezpieczenie coraz bardziej odpowiada na indywidualne zapotrzebowanie klientów.

Elastyczność i kompleksowość w praktyce

W odpowiedzi na te zmiany TUZ Ubezpieczenia konsekwentnie rozwija swoją ofertę dla przedsiębiorców, stawiając na elastyczność, szeroki zakres ochrony i łatwość dopasowania polisy do potrzeb konkretnej firmy. Kluczową nowością jest pakiet „Bezpieczny Przedsiębiorca Plus”, który pozwala budować ochronę modułowo, wybierając spośród wielu wariantów i ryzyk dodatkowych.

W pakiecie tym przedsiębiorca może ubezpieczyć mienie – zarówno budynki i lokale, jak i maszyny, wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie pracowników i osób trzecich, a także zielone źródła energii i sprzęt elektroniczny.

Dodatkowo produkt skierowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a posiadających budynek lub lokal z przeznaczeniem na wynajem osobom trzecim.

Ubezpieczenie może być zawarte zarówno w formule ryzyk nazwanych, jak i „all risk”, czyli od wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych poza wyraźnie wykluczonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zakres ochrony można rozszerzyć o takie ryzyka jak powódź, wandalizm (w tym graffiti), katastrofa budowlana, akty terroryzmu, przepięcia, koszty poszukiwania przyczyny szkody, szkody w szybach i przedmiotach szklanych, ładunki w transporcie czy stałe lub zwiększone koszty działalności po szkodzie.

W ramach standardowej składki klienci otrzymują również Assistance (np. pomoc ślusarza, dozór mienia, naprawa sprzętu biurowego), Pomoc Prawną (telefoniczne konsultacje, wzory dokumentów, analizy prawne).

W zakresie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie (np. budynek, lokale, maszyny, urządzenia lub wyposażenie, sprzęt elektroniczny czy zielone źródła energii), które zostanie nabyte przez ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia lub którego wartość wzrośnie w okresie ubezpieczenia poprzez dokonane inwestycje lub modernizacje. TUZ Ubezpieczenia udziela ochrony dla ww. mienia do 30 dni od daty przyjęcia tego mienia do ewidencji środków trwałych lub wykonanej inwestycji lub modernizacji - do wysokości 10 proc. wartości deklarowanej sumy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 100 tys. zł łącznie.

TUZ Ubezpieczenia udziela również ochrony w zakresie zdarzeń losowych dla nieruchomości, które mogą być czasowo nieużytkowane, o ile okres ten nie przekracza 60 dni.

Odpowiedzialność cywilna w szerokim zakresie

Współczesny rynek nie istnieje bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. TUZ Ubezpieczenia oferuje OC chroniące przed roszczeniami wynikającymi z prowadzenia działalności, w tym po wykonaniu usługi oraz z tytułu posiadanego mienia wykorzystywanego w działalności. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość rozszerzenia ochrony aż o 19 klauzul OC, m.in. dla pracodawców, najemców, weterynarzy, farmaceutów, członków zarządu wspólnot mieszkaniowych czy organizatorów imprez niemasowych.

TUZ umożliwia także szybkie zawarcie obowiązkowych ubezpieczeń OC dla wybranych zawodów i działalności, takich jak agenci ubezpieczeniowi, biura rachunkowe, pośrednicy kredytu hipotecznego, zarządcy nieruchomości.

Utrata zysku – ochrona ciągłości działania

Jednym z najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców produktów jest ubezpieczenie od utraty zysku (Business Interruption, BI). To polisa, która pozwala utrzymać płynność finansową w razie przestoju lub ograniczenia działalności spowodowanego szkodą w mieniu. TUZ pokrywa nie tylko koszty stałe, ale także niezrealizowany zysk w okresie odszkodowawczym, który może trwać nawet 24 miesiące. Ochronę można rozszerzyć o klauzule dotyczące braku dostawy mediów, braku dostępu do zakładu, szkód u dostawców lub odbiorców oraz kosztów rzeczoznawców. Wyjątkową na rynku cechą jest klauzula kosztów awaryjnych, obejmująca m.in. koszty przeniesienia działalności do innej lokalizacji, wsparcie ekspertów czy zarządzanie kryzysowe – i to od momentu wystąpienia szkody, nie tylko tych objętych standardową ochroną mienia.

Floty, maszyny, sprzęt – ochrona dla każdego biznesu

TUZ Ubezpieczenia nie zapomina o firmach, które opierają swoją działalność na flocie pojazdów czy kosztownym sprzęcie. Oferta flotowa obejmuje wszystkie produkty z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych: od obowiązkowego OC, przez AC All Risk (dla pojazdów nawet do 15 lat, bez udziałów własnych i potrąceń amortyzacyjnych), NNW komunikacyjne, AutoSzyby, po rozbudowane Assistance i mniej popularne, ale bardzo ważne OC nadwyżkowe, szczególnie istotne w przypadku flot transportu ciężkiego i przewozów międzynarodowych. Ubezpieczenia te można zawierać na 12 miesięcy, a zakres ochrony obejmuje całą Europę, z możliwością rozszerzenia na kolejne kraje.

Dla branży budowlanej TUZ przygotował specjalne produkty: ubezpieczenia robót budowlano-montażowych, gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego. Ubezpieczenie robót obejmuje szkody powstałe w przedmiocie robót, sprzęcie i maszynach budowlanych, a także odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe związane z prowadzonymi pracami. Polisa może być zawierana zarówno jako jednostkowe ubezpieczenie konkretnego kontraktu, jak i w formule generalnej – obejmującej wiele projektów zgłaszanych przez ubezpieczającego w okresie trwania umowy.

Gwarancje ubezpieczeniowe TUZ to nie tylko zabezpieczenie interesów inwestora, ale także potwierdzenie wiarygodności wykonawcy. Obejmuje m.in. gwarancje zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek czy zwrotu zaliczki. To produkty, które zwiększają bezpieczeństwo transakcji i poprawiają płynność finansową wykonawców, którzy nie muszą angażować własnych środków jako zabezpieczenia kontraktów.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego jest dedykowane zarówno wykonawcom robót, jak i firmom zajmującym się leasingiem, dystrybucją lub wynajmem maszyn. Ochroną można objąć maszyny budowlane, sprzęt, wyposażenie placu budowy, a także inne urządzenia techniczne, np. wózki widłowe. Maszyny objęte są ochroną zarówno w miejscu pracy, jak i podczas postoju, magazynowania czy serwisowania. Produkt można rozszerzyć o klauzule dotyczące szkód w trakcie transportu, awarii mechanicznych lub elektrycznych oraz kosztów wynajmu maszyn zastępczych.

Produkty dla branż specjalistycznych i ochrona środowiska

Warto podkreślić, że TUZ oferuje także produkty dedykowane branżom o szczególnych wymaganiach prawnych. Przykładem jest ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, skierowane do posiadaczy odpadów zobowiązanych do uzyskania stosownych zezwoleń. Polisa ta spełnia wszystkie wymogi prawne, dając producentom pełne zabezpieczenie w przypadku konieczności usunięcia odpadów i szkód w środowisku, zgodnie z ustawą o odpadach.

Katarzyna Ziembicka, Menadżerka ds. Produktów Ubezpieczeń Majątkowych, Departament Ubezpieczeń Detalicznych

Jarosław Pieczko, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych

Michał Kwiatkowski, Kierownik Biura Ubezpieczeń Finansowych w TUZ Ubezpiecznia

Bezpieczeństwo, które się opłaca Współczesny przedsiębiorca nie pyta już, czy warto się ubezpieczać, lecz jaką ochronę wybrać, by spać spokojnie i nie martwić się o przyszłość firmy. Ważne jest wiec by ubezpieczyciele odpowiadali na te potrzeby, tworząc ofertę, która nie tylko chroni przed skutkami pożaru, kradzieży czy awarii, ale daje realne wsparcie w trudnych sytuacjach – od utraty zysku, przez odpowiedzialność cywilną, po wsparcie prawne i assistance. Elastyczność, szeroki katalog klauzul, nowoczesne narzędzia i indywidualne podejście do klienta sprawią, że firma ubezpieczeniowa staje się partnerem, a nie tylko dostawcą polisy. W świecie pełnym niepewności taka relacja nabiera szczególnego znaczenia – bo bezpieczeństwo firmy to dziś podstawa jej rozwoju i przewagi konkurencyjnej.

Partner

/> />

Czytaj więcej w Dodatku DGP | Finansowanie i ubezpieczenia dla firm