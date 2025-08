W środę w TVN24 ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że projekt trafi do Sejmu jesienią.

- Asystencja osobista jest w umowie koalicyjnej. I tak jak powiedziałam - powiedziałam to nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu rządu: jesienią ta ustawa trafi do Sejmu. Jest już skierowana na Stały Komitet (Rady Ministrów) - podkreśliła.

Po proteście osób z niepełnosprawnościami, którzy przed Kancelarią Premiera we wtorek domagali się przyjęcia ustawy o asystencji osobistej, ministra Dziemianowicz-Bąk przekazała, że rządowy projekt ustawy w tej sprawie jest gotowy, przekonsultowany i poprawiony.

Projekt ministerstwa rodziny widnieje na stronach Rządowego Centrum Legislacji od grudnia 2024 r. Propozycja przygotowana w biurze wiceministra, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasza Krasonia zakłada, że z usług osobistego asystenta będzie mogła bezpłatnie skorzystać osoba z niepełnosprawnością od 13. do 65. roku życia, natomiast miesięczny wymiar godzin asystencji i zakres wsparcia mają być ustalane indywidualnie przez powołany do tego zespół.

Asystencja osobista dla niepełnosprawnych. Jak obecnie działa?

Obecnie usługi asystenckie realizowane są przez MRPiPS w ramach czasowych programów kierowanych do samorządów i organizacji pozarządowych. Nie ma systemowego uregulowania tych usług tak, by każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp.

W Sejmie procedowany jest również prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, który w październiku 2024 r. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Według propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, usługa ma być dostępna w każdym powiecie dla osób powyżej 18 lat i być finansowana z budżetu państwa. Projekt przewiduje od 40 do 200 godzin asystencji osobistej miesięcznie.

Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan (Lewica) zapowiedziała, że projekt ten będzie rozpatrzony na wrześniowym posiedzeniu Sejmu.

Pod koniec lipca w wywiadzie dla TVN24 premier Donald Tusk poruszył kwestię rządowego projektu ws. asystencji osobistej. – Projekt ustawy o asystencji jest. Będziemy go wprowadzać, jeśli uzyskamy większość w parlamencie. Ostrożnie. Te płatności związane z asystencją powinny się pojawić w roku 2027. Staram się odpowiedzialnie do tego podchodzić, ale pamiętajmy, że jedną z pierwszych decyzji było to uzupełnienie dla renty socjalnej. To była ta inicjatywa obywatelska i to jest 2,5 tysiąca złotych więcej dodatkowo dla osoby niepełnosprawnej i dla opiekuna – powiedział.(PAP)