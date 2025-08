— Dzięki niemu wygraliśmy kampanię w 2015 r. i bez tych jego umiejętności kampanijnych nie udałoby się tego zrobić — powiedział Jaki, przypominając o roli, jaką Andrzej Duda odegrał w kluczowym dla PiS zwycięstwie sprzed dziewięciu lat. Wiceprezes partii nie miał wątpliwości co do tego, że retoryczne talenty Dudy były jednym z motorów napędowych kampanii i że potrafił on przekonać do siebie miliony wyborców.