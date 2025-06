W 2020 r. Komisja Europejska nałożyła na sieć Meliá Hotels International karę ok. 6,8 mln euro za wpisywanie do umów z biurami podróży klauzul, które ograniczały możliwość oferowania noclegów w zależności od tego, z jakiego kraju były one rezerwowane. Ius Omnibus, portugalska organizacja chroniąca interesy konsumentów, wniosła do tamtejszego sądu o nakazanie sieci hotelarskiej, by ta udostępniła dokumenty niezbędne do ustalenia skali i skutków praktyki antykonkurencyjnej. Ma to pozwolić na zabezpieczenie dowodów niezbędnych do wytoczenia ewentualnego pozwu zbiorowego o odszkodowanie w imieniu konsumentów.

Roszczenia za naruszenie prawa konkurencji