Podpisana przez prezydenta ustawa to nowelizacja niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego, zwana też ustawą deregulacyjną lub pierwszym pakietem deregulacyjnym. Wprowadza ona szereg zmian w przepisach dotyczących prawa gospodarczego. Mają one przyspieszyć postępowania administracyjne i uprościć zasady wykonywania działalności gospodarczej.

Deregulacja po polsku: jeden obowiązek dochodzi, inny odpada

Nowe przepisy m.in. umożliwią rzemieślnikom prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Wprowadzają też elektronizację postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą, co pozwoli na zdalne rozprawy.

W ustawie określono również nowe zasady tworzenia prawa. Projekty ustaw, które nakładają obowiązki na przedsiębiorców, będą miały 6 miesięczne vacatio legis. W nowych regulacjach znalazła się też zasada równoważenia obowiązków administracyjnych, nawiązująca do koncepcji tzw. one in, one out. Przy projektowaniu kolejnych obowiązków projektodawca ma dążyć do zmniejszenia obciążeń wynikających z regulacji, które obowiązują już w danej dziedzinie.

Kształcenie dualne z budżetu

Ponadto ustawa zwalnia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z wnoszenia opłat sądowych podczas postępowań sądowych, w których występuje w imieniu przedsiębiorców; zakłada pełne dofinansowanie z budżetu państwa kosztów szkolenia przez rzemieślników uczniów szkół zawodowych w ramach tzw. kształcenia dualnego. Zgodnie z ustawą kluby sportowe trafią z rejestrów prowadzonych przez starostów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawa wejdzie w życie - co do zasady - po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia