Poszerzy się też grupa odbiorców wsparcia o organizacje pozarządowe, instytucje i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, placówki medyczne, oświatowe oraz parki narodowe. Obecnie w ramach uruchomionego w lutym programu „NaszEauto” o dopłaty do zakupu, wynajmu długoterminowego i leasingu mogą się starać tylko osoby fizyczne oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). W poprzedniej edycji programu takich ograniczeń nie było. Przedsiębiorcy apelowali do rządu, by nie pozbawiał dopłat do zakupu elektryków firm, które działają w innej formie niż JDG, i prosili o podjęcie rozmów z Komisją Europejską. Kolejny postulat dotyczył udzielania wsparcia na zakup elektrycznego samochodu dostawczego do 3,5 t.

Dopłata do małych dostawczych aut elektrycznych to połowa sukcesu