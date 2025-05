Każdy podmiot chcący świadczyć usługi telekomunikacyjne musi być wpisany do rejestru prowadzonego przez UKE. Ustawa - Prawo komunikacji elektronicznej (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1221; dalej: PKE) i towarzysząca jej ustawa wprowadzająca (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1222) zmieniły zakres informacji wymaganych w takim wpisie. Dlatego wszystkie podmioty wpisane do rejestru przed 10 listopada 2024 r. - tj. przed wejściem w życie ustawy PKE – dostały pół roku na uzupełnienie wpisów.

W tym celu należy złożyć wniosek na platformie usług elektronicznych UKE (PUE UKE). Firmy telekomunikacyjne muszą podać wskazane w art. 6 ust. 1 PKE dane, tj. m.in. adres swojej strony internetowej (jeżeli przedsiębiorca ją posiada); krótki opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub powiązanych usług; imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z prezesem UKE (jeżeli tych informacji nie było podane we wniosku o wpis).

Ze sprawozdania prezesa UKE za 2024 r. wynika, że w dniu wejścia w życie ustawy PKE w rejestrze figurowało 3668 firm telekomunikacyjnych, z czego do końca ub.r. wpisy zaktualizowało jedynie 53.

Jest też rejestr dla JST

Obowiązek uzupełnienia informacji w rejestrze UKE dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego (JST) wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji. Takich podmiotów na koniec 2024 r. było 526. W ich przypadku uzupełnieniu podlegają informacje dotyczące osoby wyznaczonej do kontaktu z prezesem UKE.

Jak informuje urząd, niewypełnienie tego obowiązku do 10 maja 2025 r. będzie skutkowało w pierwszej kolejności wezwaniem do złożenia odpowiedniego wniosku w określonym terminie - nie krótszym niż siedem dni. Jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny lub JST nadal nie uzupełni wpisu – zostanie wykreślony z rejestru.