Co się zmieni?

W tym konkretnym przypadku deregulacja nie będzie szczególnie głęboka i skomplikowana. W praktyce chodzi bowiem o przywrócenie stanu prawnego obowiązującego kilka miesięcy temu. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że do 4 grudnia 2024 r. obowiązywało ustawowe wyłączenie od obowiązku skorzystania z pośrednictwa firmy inwestycyjnej w odniesieniu do ofert publicznych papierów wartościowych „w wyniku których zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium RP, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowiły mniej niż 1 mln euro”. Po wejściu w życie unijnego rozporządzenia nr 2024/2809 ten wyjątek zniknął z obowiązującego prawa.