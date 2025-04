Przedstawiony przez Urząd Zamówień Publicznych projekt nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych to konsekwencja orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który przesądził, że przepisy gwarantują równe traktowanie jedynie firmom unijnym oraz z państw sygnatariuszy porozumienia WTO ws. zamówień rządowych GPA (wyrok TSUE z 22 października 2024 r. w sprawie C 652/22 Kolin). Wywołało to olbrzymie poruszenie w całej UE, gdyż w praktyce oznacza, że firmy z państw takich jak Indie czy Chiny co do zasady nie mogą startować w unijnych przetargach, chyba że zamawiający w konkretnym postępowaniu na to zezwoli. Projekt UZP przenosi na grunt polskiego prawa konsekwencje tego orzecznictwa.

– Cieszy przede wszystkim to, że wbrew wcześniejszym sygnałom zdecydowano się na rozwiązanie najczystsze systemowo, zgodnie z którym polski rynek zamówień publicznych będzie domyślnie zamknięty przed firmami, ale i produktami z państw trzecich. Jeśli zamawiający uzna, że chce je dopuścić, będzie to musiał każdorazowo zaznaczać w dokumentacji konkretnego przetargu. Dokładnie to wynika z orzecznictwa TSUE – ocenia dr Jarosław Kola z kancelarii WKB Lawyers.