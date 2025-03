Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje zmianę przepisów regulujących funkcjonowanie konta mieszkaniowego. Ma pomóc w odłożeniu pieniędzy na zakup własnego lokum. Eksperci chwalą pomysł, ale uważają, że resort powinien iść jeszcze dalej.

Projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1140 ze zm.) wprowadza również zmiany do ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1704 ze zm.). Resort rozwoju chce usunąć dolną granicę wieku dla osób, które chcą oszczędzać na koncie mieszkaniowym. Obecnie jest to 13 lat. Górna granica – 45 lat – ma pozostać niezmieniona. Kolejna propozycja to obniżenie minimalnej, miesięcznej kwoty wpłat z 500 zł do 300 zł. Maksymalna kwota ma pozostać na poziomie 2 tys. zł miesięcznie. Nie zmienia się też czas, na który można założyć konto. Nadal ma to być 10 lat. Projekt proponuje, by osoby, które zamkną je przed upływem tego okresu, ale nie wypłacą premii mieszkaniowej, miały możliwość ponownego otwarcia konta.

Wielu może skorzystać z konta mieszkaniowego

Co do zasady konto mieszkaniowe jest przeznaczone dla osób, które nie mają własnego domu czy mieszkania, ale wyjątków od tej reguły jest sporo. Czym konto mieszkaniowe różni się od innych oszczędnościowych produktów bankowych? Poza oprocentowaniem, które oferuje bank, prowadzący konto dostaje co roku premię mieszkaniową od państwa, pod warunkiem, że dokona minimum 11 wpłat w przynajmniej minimalnej kwocie. Dodatkowo odsetki wypłacone przez bank zwolnione są z tzw. podatku Belki.

Premia równa jest rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku stosowany jest wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Jest jeszcze minimalny wskaźnik, który będzie miał zastosowanie wyłącznie w latach, w których każdy z dwóch wskaźników referencyjnych miałby niższą od niego wartość. Projekt nowelizacji podwyższa ten wskaźnik z 0,01 do 0,04 proc.

Premia i zwolnienie z podatku Belki

Premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku Belki przysługują obecnie wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na zakup pierwszego mieszkania, zakup lub budowę domu jednorodzinnego, sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej, lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu. Oszczędności mogą też być przeznaczone na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej, partycypację w społecznej inicjatywie mieszkaniowej albo towarzystwie budownictwa społecznego, lub nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego. Projektowana nowelizacja chce umożliwić skorzystanie z premii mieszkaniowej także w przypadku remontu lub przebudowy domu jednorodzinnego czy mieszkania uzyskanego w drodze dziedziczenia lub darowizny. Po zakończeniu oszczędzania jest pięć lat na wydanie pieniędzy na wskazane w ustawie cele.

– Dobrze, że państwo uatrakcyjnia konto mieszkaniowe. Limit wpłat powoduje, że na mieszkanie się nie uzbiera, ale na wkład własny, zwłaszcza w przypadku pary, gdy oboje będą mieli takie konto, już jak najbardziej. Ja poszedłbym jeszcze dalej i na wzór niemiecki powiązał oszczędzanie na tym koncie z preferencyjnym kredytem mieszkaniowym, którego wysokość równałaby się zaoszczędzonej na koncie kwocie – mówi dr Jacek Furga, przewodniczący Komitetu do spraw Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. ©℗