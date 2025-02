Domyślne ustawienie konta jako prywatne ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników sieci - uważa Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC), która przedstawiła propozycje zmian regulacyjnych i silniejszego egzekwowania już istniejących w Unii Europejskiej aktów prawnych.

BEUC zmierza do zapewnienia większej ochrony najmłodszym użytkownikom internetu - w tym mediów społecznościowych i platform gier online.

Bezpieczeństwo dzieci - co proponuje organizacja konsumencka?

Jednym z pomysłów BEUC jest zobowiązanie wszystkich serwisów internetowych, aby zakładane w nich konta osób nieletnich były domyślnie ustawione jako prywatne, czyli widoczne tylko dla użytkowników zatwierdzonych przez daną osobę. BEUC chce także, aby konta te miały podczas zakładania wyłączone systemy rekomendacji oparte na zaangażowaniu użytkownika i mechanizmy śledzenia (np. pliki cookie nieistotne dla poprawnego działania strony czy usługi). Ponadto kamery i mikrofony powinny być automatycznie wyłączane po każdej sesji.

BEUC (to akronim francuskiej nazwy Bureau Européen des Unions de Consommateurs) zrzesza 44 niezależne organizacje konsumenckie z 31 krajów. W Polsce do tej organizacji należy Federacja Konsumentów, a Fundacja Konsumentów jest członkiem stowarzyszonym. W stanowisku dotyczącym bezpieczeństwa najmłodszych BEUC podkreśla, że unijni decydenci „muszą nadać priorytet ochronie dzieci w internecie, przyjmując proaktywne, respektujące prawo podejście do regulacji cyfrowych”. Organizacja oczekuje działań od Komisji Europejskiej, a także pozostałych organów unijnych i władz państw członkowskich.

Ochrona dzieci przed profilowaniem

Oprócz prywatnych kont proponuje również rozszerzyć ochronę dzieci przed profilowaniem w celach marketingowych. Obecnie unijne rozporządzenie – Akt o usługach cyfrowych (DSA) - zakazuje prezentowania reklam opartych na profilowaniu z wykorzystaniem danych osobowych małoletnich odbiorców, ale dotyczy to tylko platform internetowych (artykuł 28 DSA). Zdaniem BEUC należy wprowadzić horyzontalny zakaz reklamy opartej na śledzeniu nieletnich, obejmujący wszystkie serwisy internetowe.

BEUC stwierdza także, że Bruksela musi „skupić się na egzekwowaniu istniejących przepisów”. Powinna m.in. wykorzystać przewidzianą w DSA możliwość wydania wytycznych dotyczących środków, jakimi platformy internetowe mogą zapewnić wysoki poziom prywatności, bezpieczeństwa i ochrony małoletnich użytkowników. W ramach tych wytycznych KE może stworzyć otwartą listę praktyk, które prowadzą do uzależnienia cyfrowego dzieci.

TikTok pod obstrzałem Komisji Europejskiej

O tym, że skuteczne egzekwowanie DSA przyczynia się do zmniejszenia ryzyka dla dzieci w internecie, świadczy przykład programu TikTok Lite Rewards. Przyznawał on użytkownikom punkty za wykonywanie różnych zadań (np. oglądanie materiałów wideo, zapraszanie znajomych). Komisję zaniepokoił w ub.r. brak uprzedniej oceny związanego z tym ryzyka - w szczególności w odniesieniu do uzależniającego charakteru nagród. W efekcie wszczętego przez KE postępowania platforma wycofała się z tego programu.