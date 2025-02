Do weryfikacji wieku na stronach oferujących dostęp do treści pornograficznych nie będą mogły służyć metody biometryczne ani deklaracje użytkowników. Tak wynika z projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści szkodliwych w internecie. Przepisy chroniące dzieci przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Projektowana ustawa (nr z wykazu: UD179) nałoży na strony internetowe z treściami pornograficznymi obowiązek weryfikacji wieku w celu uniemożliwienia dostępu małoletnim. Strony z pornografią, które go nie będą chciały tego robić, trafią do rejestru nazw domen prowadzonego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK). Dostawcy internetu będą uniemożliwiać dostęp do stron wpisanych do tego rejestru. Po wpisaniu adresu użytkownik zostanie przekierowany do strony internetowej prowadzonej przez UKE, zawierającej komunikat informujący o wpisaniu szukanej nazwy do rejestru NASK. Sam rejestr nie będzie publicznie dostępny.

Jak ma przebiegać weryfikacja wieku?

Oprócz wykluczenia biometrii i samodzielnej deklaracji ustawa nie precyzuje, jak należy weryfikować wiek osób odwiedzających daną stronę. Minister cyfryzacji w porozumieniu z prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ma określić zalecenia w tym zakresie – z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia skutecznej ochrony dzieci przed pornografią, możliwości technicznych oraz ochrony danych osobowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, „słabszymi, nierekomendowanymi metodami” są wspomniana deklaracja samego użytkownika, a także szacowanie wieku użytkownika. Ta druga metoda jest zdaniem autorów projektu zawodna, gdyż może obejmować zbieranie dodatkowych danych - takich jak informacje o aktywności użytkownika w sieci - aby po odwiedzanych stronach ocenić, czy jest to osoba małoletnia. Może też obejmować zbieranie danych biometrycznych, które stanowią szczególną kategorię danych. „Jak wskazują specjaliści, szacowanie wieku na podstawie wizerunku może być zawodne i jest pomocne jedynie przy wykryciu bardzo młodych osób” – czytamy w uzasadnieniu.

Czy można wykorzystać karty debetowe?

Projektodawca nie rekomenduje również wykorzystywania do weryfikacji wieku metod płatności online, które nie wymagają ukończenia 18 lat, np. kart debetowych. Jak stwierdza, wskazówką odnośnie do definiowania skutecznych mechanizmów mogą być natomiast wytyczne brytyjskiego organu regulacyjnego - Ofcomu. Obejmują one m.in. weryfikację wieku przez operatorów sieci komórkowych; weryfikację przy wykorzystaniu kart kredytowych; jak również potwierdzenie ukończenia 18. roku życia za pośrednictwem otwartej bankowości – przy czym pełna data urodzenia nie powinna zostać udostępniona.

Cyfrowy portfel pomoże chronić dzieci

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca szczególną uwagę na prowadzone w Unii Europejskiej prace nad europejską tożsamością cyfrową (eID). Nowe prawo unijne ma zapewnić interoperacyjność istniejących i tworzonych w poszczególnych krajach członkowskich UE portfeli tożsamości cyfrowej. Jak podkreśla MC, europejski portfel tożsamości cyfrowej (EU Digital Identity Wallet) będzie miał określone atrybuty do identyfikowania się w internecie – w tym potwierdzanie pełnoletniości. Zdaniem resortu cyfryzacji tego typu narzędzie mogłoby być wykorzystywane na stronach internetowych oferujących dostęp do treści pornograficznych. „Takie sprawdzenie atrybucji przy wykorzystaniu portfela tożsamości będzie jednym z możliwych narzędzi do wdrożenia przez usługodawcę w ramach skutecznej i bezpiecznej weryfikacji wieku” - czytamy w uzasadnieniu projektu. Ustawa wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.