Komisja Europejska opublikowała wytyczne tłumaczące, czym jest system sztucznej inteligencji. Mają one ułatwić stosowanie przepisów unijnego rozporządzenia – Akt o sztucznej inteligencji (AI ACt).

Definicja systemu AI od początku stwarzała problemy interpretacyjne. Zgodnie z nią chodzi o „system maszynowy”. KE wyjaśnia, że to ostatnie pojęcie może się odnosić zarówno do sprzętu (hardware), jak i oprogramowania (software). W konsekwencji systemem maszynowym będzie też system biologiczny lub organiczny – o ile zapewnia moc obliczeniową.

Co oznacza, że AI może wykazywać zdolność adaptacji po wdrożeniu

Wątpliwości budziło też sformułowanie, że system AI „może wykazywać zdolność adaptacji po jego wdrożeniu”. Zgodnie z wytycznymi użycie słowa „może” wskazuje, że zdolność systemu do automatycznego uczenia się, odkrywania nowych wzorców lub identyfikowania relacji w danych wykraczających poza to, na czym został wyszkolony, jest warunkiem fakultatywnym – i nie decyduje o zakwalifikowaniu systemu jako AI.

Wyjaśniono ponadto, że poza zakresem rozporządzenia znajdą się niektóre systemy mające wprawdzie pewną wąską zdolność do wnioskowania, ale cechujące się ograniczoną zdolnością do analizowania wzorców i autonomicznego dostosowywania swoich wyników. Zgodnie z wytycznymi systemami AI nie będą więc systemy oparte na matematycznych metodach optymalizacyjnych – takich jak metody regresji liniowej lub logistycznej, bo ich zdolność wnioskowania nie wykracza poza „podstawowe przetwarzanie danych”. Jak to rozpoznać? Na przykład po tym, że system jest używany w sposób skonsolidowany przez wiele lat.

W definicji nie mieszczą się też systemy przeznaczone wyłącznie do analizy opisowej, testowania hipotez i wizualizacji – np. system oprogramowania, który stosuje techniki statystyczne do sondaży opinii lub danych ankietowych, aby określić ich ważność, korelację itp.

Od kiedy jest stosowana AI Act

Część przepisów AI Act – obejmująca definicje i praktyki zakazane – jest stosowana od 2 lutego br. Obecne wytyczne stanowią uzupełnienie wcześniejszego dokumentu w sprawie praktyk zakazanych. Komisja je zatwierdziła, ale jeszcze ich formalnie nie przyjęła. Jak zaznaczono, wytyczne zostały zaprojektowane tak, aby można je było w razie potrzeby aktualizować – stosownie do praktycznych doświadczeń, pojawiających się pytań i nowych przypadków użycia AI. ©℗