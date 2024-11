Organizator przetargu może wymagać od wykonawców, by współpracowali z wcześniejszymi dostawcami systemów, jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Organizator przetargu może wymagać od wykonawców, by współpracowali z wcześniejszymi dostawcami systemów, jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia – uznała Krajowa Izba Odwoławcza. Wyrok, którego uzasadnienie właśnie opublikowano, dotyczy wykonania prac budowlanych na odcinku linii kolejowej Gdynia-Chylonia–Lębork. Zastrzeżenia jednej z firm zainteresowanych tym zleceniem wzbudziła konieczność modernizacji już istniejących systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK). Ponieważ ich wykonawcy mają wyłączne prawa do wprowadzania zmian, konieczna jest współpraca z nimi. Znajdują się więc w uprzywilejowanej sytuacji, a inni przedsiębiorcy nie wiedzą, czy kooperacja w ogóle będzie możliwa, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Zdaniem KIO konieczność współpracy z firmami realizującymi w przeszłości, nawet kilkanaście lat wcześniej, SRK jest uzasadniona obiektywnymi potrzebami. Bez niej nie osiągnie się współdziałania urządzeń, co oznaczałoby konieczność wyłączania danych odcinków linii kolejowych z użytku. „Izba dostrzega niedogodność dla wykonawców polegającą na tym, że zamawiający nie zapewnił w poprzednich umowach warunków współpracy w realizacji kolejnych etapów zamówienia (...). Zamawiający w takiej sytuacji jasno określił przedmiot zamówienia, ponieważ wykonawcy, w tym odwołujący, rozumieją wymóg współpracy w realizacji zamówienia. Obecne zamówienie jest jednym z wielu podobnych, wykonywanych dotychczas przez różnych wykonawców, występujących jako wykonawcy zamówienia czy współpracujący z wykonawcami, którzy wykonali odrębne zamówienia” – podkreślono w uzasadnieniu wyroku. Skład orzekający (poszerzony) wziął pod uwagę, że w przeszłości wielokrotnie już wykonawcy robót na nowych odcinkach współpracowali z tymi, którzy w latach wcześniejszych dostarczali SRK – również firma składająca odwołania. ©℗ orzecznictwo Podstawa prawna Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 października 2024 r., sygn. akt KIO 3383/24