Komisja Europejska zdecydowała, że serwis społecznościowy X nie zostanie uznany za strażnika dostępu – mimo że spełnił kryteria ilościowe.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2022/1925 – akt o rynkach cyfrowych (DMA) strażnik dostępu to platforma cyfrowa, której pozycja rynkowa jest tak silna, że może blokować lub utrudniać działalność swoim konkurentom.

Akt nakłada na cyfrowych gigantów specjalne obowiązki. Muszą np. umożliwiać użytkownikom rezygnację z subskrypcji z taką samą łatwością, z jaką odbywa się wykupienie abonamentu. Strażnik powinien też zapewnić reklamującym się na jego platformie podmiotom dostęp do narzędzi pomiaru wydajności reklam.

Status strażników dostępu od września ub.r. mają: Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta i Microsoft. W maju KE dodała do tego grona serwis Booking.com.

Pierwsze kryterium ilościowe decydujące o tym, że platforma zostanie uznana za strażnika dostępu, to roczne obroty w Europejskim Obszarze Gospodarczym – wynoszące co najmniej 7,5 mld euro w każdym z ostatnich trzech lat. Świadczy to o wywieraniu znaczącego wpływu na rynek wewnętrzny.

Jednocześnie potencjalny strażnik dostępu w każdym z ostatnich trzech lat musi mieć w UE ponad 45 mln aktywnych użytkowników miesięcznie i 10 tys. aktywnych użytkowników biznesowych rocznie.

Przedsiębiorstwa, które spełniają te kryteria, otrzymują status strażników dostępu, chyba że wykażą, że ze względu na wyjątkowe okoliczności nie powinno się tak stać.

Takie argumenty przedstawił serwis społecznościowy X. Badanie rynku w jego sprawie rozpoczęło się w maju br. Jak informuje KE, wraz z powiadomieniem o osiągnięciu kryteriów ilościowych X złożył również wyjaśnienia, dlaczego jego usługa serwisu społecznościowego nie jest „ważną bramą umożliwiającą użytkownikom biznesowym dotarcie do użytkowników końcowych”.

Po ocenie tych argumentów, zasięgnięciu opinii odpowiednich interesariuszy i konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Rynków Cyfrowych KE podzieliła to stanowisko – zastrzegając, że nadal będzie monitorować rozwój sytuacji na rynku w odniesieniu do tej platformy, „gdyby miały nastąpić jakiekolwiek istotne zmiany”.

Pełnej wersji decyzji w sprawie X dotychczas nie opublikowano.©℗