• nazwa fundacji rodzinnej;• jej siedziba,• szczegółowy cel,• beneficjent fundacji lub sposób jego określenia i zakres przysługujących mu uprawnień,• zasady prowadzenia listy beneficjentów,• zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta,• czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony,• wartość funduszu założycielskiego,• zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie,• podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji,• co najmniej jeden beneficjent uprawniony do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów,• zasady zmiany statutu,• przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

• zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej,• szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej,• wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej,• przewidywać utworzenie jednostki terenowej albo jednostek terenowych.