Do 31 sierpnia br. przedsiębiorcy będący użytkownikami wieczystymi mają czas na złożenie wniosku o wykup gruntów. Składa się go do właściciela nieruchomości. Jeśli jest nim jednostka samorządu terytorialnego (JST), wniosek należy kierować do niej, a jeśli Skarb Państwa – to do właściwego starosty (lub urzędu miejskiego w miastach na prawach powiatu).

Co więcej, jeśli użytkownik wieczysty w terminie złoży wspomniany wniosek, to właściciel nieruchomości gruntowej nie będzie mógł odmówić jej sprzedaży. Inaczej będzie, gdy przedsiębiorca się spóźni. Wiosek złożony po 31 sierpnia br. oznacza, że wykup nadal będzie możliwy, jednak organ nie będzie zobowiązany do zbycia nieruchomości na rzecz wnioskodawcy.

Ale nie wszystkie grunty można wykupić. Jak wskazuje nowela ustaw: o samorządzie gminnym, o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, o gospodarce nieruchomościami, o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, żądanie sprzedaży nie przysługuje:

jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 r.;

jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich;

jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego;

w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.`

I teraz koszty. Otóż cena sprzedaży dla nieruchomości gruntowej należącej do samorządu, a wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wyniesie nie mniej niż 20-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej oraz wartości gruntu określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość gruntu określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Z kolei w przypadku gruntów Skarbu Państwa będzie to 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku płatności jednorazowej (25-krotność przy płatności w ratach), nie więcej jednak niż 60 proc. wartości gruntu.

W efekcie, w zależności od obowiązującej stawki procentowej opłaty rocznej (0,3 proc., 1 proc., 2 proc., 3 proc. lub wyższa), użytkownik zapłaci za własność gruntu odpowiednio równowartość 6 proc., 20 proc., 40 proc., 60 proc. lub więcej wartości rynkowej gruntu, ale nie więcej niż ta wartość. ©℗