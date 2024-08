Ubezpieczyciel nie musi pokrywać kosztów naprawy auta wyższych niż te wynikające z cenników w serwisach mających autoryzację – uznał Sąd Okręgowy w Białymstoku, obniżając kwotę zasądzoną w I instancji. Poszkodowany w kolizji drogowej oddał swoje auto do nieautoryzowanego warsztatu i zlecił naprawę bezgotówkową. Po jej dokonaniu ubezpieczyciel obniżył odszkodowanie, redukując zarówno liczbę roboczogodzin, jak i same ceny warsztatu, które uznał za zawyżone. Właśnie na tych cenach skupił się proces, który niedawno zakończył się w II instancji.

Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił większość roszczeń. Uznał bowiem, że choć naprawy dokonał nieautoryzowany serwis, to ceny w nim mogły przewyższać te stosowane w warsztatach mających autoryzację.

„Przyjęcie koncepcji ograniczania odpowiedzialności ubezpieczyciela do wysokości stawek (...) funkcjonujących w autoryzowanych stacjach obsługi (...) danej marki zmusza poszkodowanego do poszukiwania usług najtańszych lub bliżej nieuchwytnych średnich” – uzasadnił wyrok, dodając, że jakość usług świadczonych w autoryzowanych serwisach może być wyższa niż tych w serwisach z autoryzacją producentów aut danej marki. Tym bardziej że ci ostatni często sami nie mają lakierni i korzystają z usług podwykonawców.

Z tą koncepcją stanowczo nie zgodził się sąd II instancji, do którego apelację wniósł ubezpieczyciel.

„Nie sposób jest uznać, że ubezpieczyciela można obciążyć kosztami naprawy wyższymi niż w warsztacie posiadającym autoryzację” – podkreślił w uzasadnieniu wyroku obniżającego zasądzoną od ubezpieczyciela w I instancji kwotę o ponad 70 proc. Uzasadniając to rozstrzygnięcie, odwołał się do doświadczenia życiowego, które pokazuje, że autoryzowane serwisy muszą zachowywać wysoką jakość usług, aby utrzymać współpracę z producentami samochodów. Dodatkowo ponoszą wyższe od zwykłych warsztatów koszty związane, chociażby z wyposażeniem czy systematycznymi szkoleniami dla pracowników. Dlatego to stawki w autoryzowanych zakładach stanowią górny pułap na rynku.

Zdaniem sądu nie pozbawia to poszkodowanych możliwości skorzystania z usług dowolnego serwisu. Jeśli jednak ich ceny są wyższe od autoryzowanych, to trzeba przedstawić dowody, że naprawa w tych ostatnich była niemożliwa.©℗