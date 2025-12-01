Cyber Monday 2025 – co to za święto zakupów i skąd się wzięło w Polsce?

Cyber Monday (Cyberponiedziałek) jest powiązany z Black Friday, czyli Czarnym Piątkiem – świętem zakupów przypadającym na pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. Ideą tego dnia są wyprzedaże i duże promocje, jakich nie spotyka się w innych okresach roku. W Polsce Black Friday jest stosunkowo nowym wydarzeniem – zaczęto go obchodzić około 2011 r., jednak jego popularność systematycznie rośnie.

Czym jest Cyber Monday 2025?

Cyber Monday to pierwszy poniedziałek po Black Friday. Termin ten pojawił się po raz pierwszy w 2005 roku w USA i szybko się spopularyzował, ponieważ właśnie wtedy odnotowywano wyjątkowo wysokie wyniki sprzedaży w sklepach internetowych. Tego dnia, podobnie jak podczas Black Friday, pojawiają się liczne obniżki i promocje.

Cyber Monday a Black Friday: różnice w Polsce

Pierwotnie Black Friday skupiał się na wyprzedażach w sklepach stacjonarnych, podczas gdy Cyber Monday pełnił rolę jego internetowej alternatywy, skierowanej przede wszystkim do osób kupujących online. Z czasem różnice między tymi wydarzeniami zaczęły się zacierać – obecnie oba dni oferują atrakcyjne rabaty zarówno w sklepach fizycznych, jak i internetowych. Mimo tego Cyber Monday nadal najbardziej kojarzy się z wyprzedażami elektroniki, sprzętu komputerowego oraz krótkotrwałymi ofertami dostępnymi wyłącznie w e-sklepach.

Cyber Monday 2025: kiedy wypada?

Cyber Monday 2025 przypada na poniedziałek, 1 grudnia 2025 r., i potrwa do północy. Wiele sklepów przedłuży jednak promocje do końca tygodnia, tworząc tzw. Black Week, czyli tydzień pełen zniżek.