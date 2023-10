Umowy na usługę e-doręczeń mogą być zawierane z pominięciem przepisów o przetargach – wynika z najnowszej opinii Urzędu Zamówień Publicznych.

Od 10 grudnia 2023 r. administracja publiczna, w tym także samorządowa, musi stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285; dalej: ustawa) i wysyłać urzędową korespondencję w ramach tzw. usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. W uproszczeniu – wszystko, co będzie wychodzić z urzędu, ma mieć formę elektroniczną. Jeśli korespondencja nie mogła zostać doręczona przez internet, to zostanie wydrukowana i dostarczona na piśmie.

Realizacją tych usług ma się zająć Poczta Polska. Urzędnicy odpowiedzialni za zamówienia publiczne zastanawiali się, czy jest konieczna organizacja przetargu. Dotychczas bowiem, zwłaszcza lokalnie (przede wszystkim na terenie większych miast) usługi dostarczania korespondencji były oferowane przez prywatnego konkurenta publicznego operatora.

Jak wynika z opinii UZP, usługi e-doręczeń można zlecić z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy jest obowiązany świadczyć operator wyznaczony. To samo, na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy, dotyczy usługi hybrydowej.

„Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, operator wyznaczony jest z mocy ustawy jedynym podmiotem uprawnionym do świadczenia wskazanych wyżej usług, a zatem uznać należy, że przysługuje mu prawo wyłączne do ich realizacji” – zwraca uwagę UZP w swej opinii. Co najmniej do 2025 r. operatorem wyznaczonym będzie Poczta Polska, a więc tylko ona może świadczyć usługi e-doręczeń administracji publicznej.

Podstawą formalną z ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jest art. 10 ust. 2 pkt 4. Zgodnie z nim przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień na usługi udzielane przez zamawiającego publicznego i zamawiającego sektorowego zamawiającemu publicznemu, któremu wyłączne prawo do świadczenia tych usług przyznano na podstawie ustawy lub innego aktu normatywnego podlegającego publikacji.©℗