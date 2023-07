Rządowy projekt przepisów, które mają uprościć prowadzenie firm, ułatwić sukcesję i usprawnić procedury administracyjne, trafił do Sejmu - wynika z informacji na stronie Sejmu. Nowe przepisy przewidują m.in. zwolnienie z pozwolenia na budowę małych wiatraków o wysokości do 3 m.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców został przyjęty przez rząd 10 lipca br. Jak wynika ze strony izby wyższej parlamentu, w środę trafił on do Sejmu i został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Sejmu.

Projekt zakłada m.in. brak konieczności przedkładania w urzędach dokumentu prokury, gdy umocowanie da się stwierdzić w oparciu o publiczny rejestr (np. KRS) i dalsze odchodzenie od możliwości wymagania przez urzędy posługiwania się pieczątką od przedsiębiorcy.

Wprowadzone mają być szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, m.in. będzie wymóg doręczenia, wraz z zawiadomieniem o kontroli, wstępnej listy dokumentów i informacji, które będą niezbędne podczas kontroli. Stosowane mają być również tzw. miękkie wezwania, czyli możliwość zwrócenia się do przedsiębiorcy, bez wszczynania postępowania, z prośbą o przedstawienie stanowiska. Będzie można także doręczyć załączniki do decyzji na trwałym nośniku informacji innym niż papier.

Proponowane przepisy przewidują też, że zarząd sukcesyjny będzie przedłużany automatycznie, do momentu wydania postanowienia przez sąd. W przypadku gdy sąd uzna, że celowe jest dalsze jego przedłużenie, zarząd sukcesyjny będzie trwał do momentu wyznaczonego przez sąd, chyba że wystąpią okoliczności skutkujące jego wygaśnięciem.

Zgodnie z nowymi przepisami będzie można umarzać należności dotyczące kar administracyjnych i zaległych kar administracyjnych z urzędu, a także zawierać umowy leasingu w formie dokumentowej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Rozszerzony zostanie też katalog inwestycji, które zwolnione są z pozwolenia na budowę. Chodzi o obiekty małej elektrowni wiatrowej o wysokości do 3 m. "Nowy przepis ma na celu upraszczanie i przyspieszanie procesu inwestycyjno-budowlanego dla tego typu obiektów. Rozwiązanie będzie także zachętę dla inwestorów do budowy obiektów małych elektrowni wiatrowych o wysokości do 3 m. Jest to szczególnie istotne w kontekście potrzeby przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i rozwoju odnawialnych źródeł energii" – wskazano w komunikacie rządowym po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów.

Ponadto wprowadzone zostaną usprawnienia dotyczące rzemiosła, m.in. poszerzona będzie definicja rzemieślnika i zagwarantowana możliwości zdalnego prowadzenia posiedzeń organów samorządu gospodarczego rzemiosła.

Zgodnie z komunikatem tworzenie prawa gospodarczego ma być bardziej przejrzyste. Wskazano, że vacatio legis dla projektów ustaw prawa gospodarczego, co do zasady ma być nie krótsze niż miesiąc od dnia ogłoszenia.

Przewidziano utworzenie Portalu Cen Mieszkań, którego celem będzie zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości poprzez udostępnianie obywatelom statystyk cen transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym.

Według rządu projektowane regulacje mają zachęcać przedsiębiorców do polubownego załatwiania sporów.

Nowe rozwiązania mają, co do zasady, wejść w życie 1 stycznia 2024 r. (PAP)

