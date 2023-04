Choć do chwili zamknięcia tego wydania nie było go jeszcze na stronach Rządowego Centrum Legislacji, to według PAP ma objąć jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych do pojemności 3 l, metalowe puszki do 1 l i szklane butelki do objętości 1,5 l. Producenci będą zobowiązani do informowania za pomocą specjalnych etykiet o wysokości kaucji, która ma wynieść 50 gr za sztukę.

System kaucyjny to – jak podkreśla biznes i eksperci – klucz do sprawnego wywiązywania się przez producentów z obowiązku, który nakłada uchwalona w marcu nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej.