Jeśli osoba prowadząca działalność nie traci zarobku w czasie zwolnienia lekarskiego, to nie powinna mieć prawa do zasiłku z ZUS – tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego. Może on mieć ogromne znaczenie nawet dla 1,4 mln prowadzących działalność i opłacających z tego tytułu dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Zastosowania tego orzeczenia można się spodziewać szczególnie w przypadkach, gdy ZUS ma wypłacić wysokie zasiłki.