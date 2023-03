Czeka nas w Polsce implementacja dyrektywy NIS2. Będziemy dzięki temu bezpieczniejsi?

To zależy. Dyrektywa 2022/2555 w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (Network and Information Security) to druga próba Unii Europejskiej całościowego uregulowania kwestii cyberbezpieczeństwa. Pierwszą była dyrektywa zaprojektowana w 2013 r., a przyjęta w 2016 r. (NIS). Do polskiego prawa implementowano ją ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 2018 r. Biorąc pod uwagę szybko zmieniający się krajobraz zagrożeń, jest to już regulacja prehistoryczna. W międzyczasie zaczął się rozwijać przemysł 4.0, a pandemia skłoniła wiele przedsiębiorstw do zmiany modeli biznesowych i przejścia do internetu. Także trwająca w wojna Ukrainie i ataki teleinformatyczne na tamtejszą infrastrukturę krytyczną jeszcze silniej uświadomiły państwom członkowskim UE konieczność wzmocnienia poziomu cyberbezpieczeństwa.