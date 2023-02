W tym czasie zasadniczy cel noweli, jakim jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kraju, został przesłonięty przez inne wątki, które w kolejnych wersjach projektu budziły gorące kontrowersje. Na pierwszych etapach była to procedura uznawania producentów oprogramowania i urządzeń do budowy sieci telekomunikacyjnych za dostawców wysokiego ryzyka (HRV). Jej warunki oceniano w branży pod kątem ewentualnego wykluczenia z polskiego rynku chińskiej firmy Huawei - co wpisywało się w geopolityczny spór między Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami a Państwem Środka.